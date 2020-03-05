“Her çocuğun eğitim ihtiyacı farklı”

Yeğeni ve oğlunun üstün potansiyelli olduğunu keşfeden Mehpare Kınık Ustomar kurduğu Türkiye Üstün Zekâlılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı (TÜZYEV) ile yüksek potansiyelli zeki çocuklara özel bir eğitim ve burs imkanı sağlıyor

Üstün zeka potansiyeline sahip çocuklar akranlarından farklı belirgin özellikleri nedeniyle çoğu zaman uyumsuz, agresif, içe kapanık bireyler olarak okullara kabul edilmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Ancak çocuğunuz geniş bir hayal dünyasına sahip, otoriteyi sorgulayan, iletişim esnasında kendinden büyük yetişkinlerle sohbet etmeyi tercih eden, konuşmayı erken yaşta öğrenmiş hevesli bir gözlemci ise üstün zekalı olabilir. Yeğeni ve oğlunda bu yüksek potansiyeli keşfeden Mehpare Kınık Ustomar kurduğu Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı (TÜZYEV) ile üstün zekalı çocukların tespit edilip gerekli eğitimi alması için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar binlerce çocuğa tarama testleri yaparak üstün zekâlı çocuklar olduğunu tespit eden kurum 10 bine yakın öğrenciye özel eğitim vererek burs imkânı sağlıyor.

KIZ ÇOCUKLARINI İYİ GÖZLEMLEYİN

Üstün zekâya sahip çocuklar hakkında görüşlerini aktaran TÜZYEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehpare Kınık Ustomar “Yüzlerce üstün potansiyelli çocuk, doğru değerlendirilmediği ve yönlendirilemediği için, pek çok dersten zayıf alıp tembel, yeteneksiz, sorumsuz damgası yiyebiliyor. Eğitim ihtiyacı insana göre değişir. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını iyi belirlemek lazım. Özellikle de kız çocuk annelerine söylüyorum. Kız çocukları çok sorun çıkarmadıkları için erkek çocukları kadar çok tespit edilemiyorlar. Bir insanın en değerli şeyi ve hayattaki en büyük mutluluğu kendi yetenek alanında yapabileceğinin en fazlasını ortaya koyabilmesidir. İnsan o zaman kendini yeterli, değerli ve huzurlu hisseder. Üstün zekâlı çocuklar sayılarla arası iyi olan, sebep sonuç ilişkisini erken yaşta kurabilen, farklı espri anlayışı olan, gereğinden fazla soru soran bireyler olarak tanımlanabilir.” şeklinde konuştu.

“BİR HAYALİM VARDI”

Ustomar, vakfın kuruluş amacını ve çalışmalarını şöyle anlattı: “Bu projeyi hayata geçirmeyi planladığımız ilk yıllarda benim bir hayalim vardı. Bu hayalin içerisinde öyle bir eğitim sistemi olmalı ki, ortaokul ve lise dönemi gözetmeksizin kim neyi yapabiliyorsa dönem farkı olmadan kendi projelerini gerçekleştirebilsin. Onun için okulun içerisinde ilk, orta ve lise öğrenimi varken ayrıca post doktora merkezinin, proje çalışmalarının ve Ar-Ge çalışmalarının birarada olduğu büyük bir Türkiye mozaiği oluşturmayı hedefledik. 3 yaş itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul eğitimlerimiz devam ediyor. Kurumumuzda sınıf kavramından ziyade ders programımız var. Potansiyeli yüksek çocuklar için hazırlanmış olan derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş olarak uyguladığımız bu programa ‘ızgara modeli’ diyoruz”

“ÇOCUKLAR ÜRETEBİLMELİ”

Eğitim programlarının dışında kulüp faaliyetlerini anlatan Mehpare Kınık Ustomar “Kulüp derslerimiz çocuklarımızın projelerine göre ayarlanır. Matematik Olimpiyat Kulübümüze ek bu yıl matematiksel düşüncesi çok iyi olan NASA Kulübü kuruldu. Geçen yıl dünyanın en genç takımı olarak NASA ile proje yaptık. Bu durum bizim için olağanüstü sevindirici bir olaydı. Bunun gibi birçok proje gruplarımız var. Proje tabanlı eğitimler veriyoruz. Çocuğun yaptığı her şeyde proje üretebiliyor olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. www.tuzyev.org