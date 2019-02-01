“Hem konforlu, hem motivasyon sağlıyor: İDEA KADIKÖY”

“Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler” yazı dizisi bu hafta Kadıköy Belediyesi’nin kamusal ortak çalışma mekânı İDEA’nın İşlik bölümünde çalışmalarını sürdüren Serdar Cevher’in hikâyesiyle devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği projeler, Kadıköylerin sağlığını korumaya, eğitim hayatına katkı sunmaya, sosyal ve kültürel yaşamını renklendirmeye devam ediyor. Bu projeler sadece Kadıköylülerin değil herkesin yaşamına dokunuyor ve yön veriyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak “Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler” yazı dizisi kapsamında bu projelerin hayatına dokunduğu kişilerin mutlu hikâyelerine sayfamızda yer vermeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu haftaki konuğumuz ise Kadıköy Belediyesi’nin yaklaşık bir buçuk yıl önce ilçeye kazandırdığı ortak çalışma mekânı İDEA Kadıköy’den faydalanan Serdar Cevher.

- İdea’yı nereden duydunuz?

Kanada merkezli bir yazılım firmasında çalışıyorum, yazılım geliştirici olarak. Bütün şirket Kanada’da ama ben evden çalışıyordum, senelerce böyle devam ettim.

İdea’yı billboardlarda gördüm ve önce alt katta ücretsiz alanı denedim. Baktım ki gerçekten güzel bir ortam var, hemen üst kattaki İşlik bölümüne başvurdum, onay aldım ve çalışmaya başladım.

- Neden böyle bir mekâna ihtiyaç duydunuz?

İnsan tek başına çalışırken bir süre sonra çok robotlaşmaya başlıyor. Konfor her zaman en verimli durumunuzu getirmiyor. Başlarda hep şunu diyordum, sabah 9 akşam 6 bir işim yok, istediğim zaman istediğim şekilde rahat rahat çalışırım... Sonra baktım ki işler böyle yürümüyor aslında. Sosyal bir ortamda olmak gerekiyor daha verimli çalışabilmek için ve arayışlara da başlamıştım. Kafelerde falan çalışmaya başladım ama yine de tam karşılamıyordu.

İdea hem konforlu hem de işime motive ve konsantre olmamı sağlıyor.

- Kendinize ofis de kiralayabilirdiniz...

Maddi açıdan kendinize ofis tutmak büyük yükümlülük. Hem masrafları fazla hem de zaman ve emek gerektiriyor çünkü oranın temizliği, elektriği, suyu, doğalgazı.. ikinci bir ev açmak gibi bir şey bu sonuçta. Freelance (ofis dışı) çalışan insanlar için bu büyük bir külfet. İdea bu külfeti de ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda da sizinle benzer işleri yapan insanlarla ilişki kurmanızı ve hem sosyal hem de mesleki bakımdan kabiliyetlerinizi arttıran bir ortam sağlıyor size.

- Örnek var mı böyle sizin için?

Buraya geldikten hemen sonra uzun süredir burada tanışmak istediğim insanların olduğunu fark ettim. Mehmet var benim gibi bir iş yapıyor ve böyle birisiyle hiç tanışmamıştım. Bu sayede ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz, çevrelerimizden yararlanabiliyoruz. Daha da bir çok insanla tanışıp yararlanabileceğimi biliyorum. Hem ülkede hem de dünyada insanların çalışma biçimleri hızla değişiyor. Bence bu ortak çalışma alanları önümüzdeki 5-10 yıl içinde çok çok daha fazla olacak. Ben burasını kendim için veya Kadıköy için değil, Türkiye için de önemli bir başlangıç olarak görüyorum. Burası güzel giderse diğer buna benzer açılacak mekanlar da böyle güzel ilerleyebilir. Bizim ülkece önümüzdeki yıllarda çalışma biçimimizi belirleyebilir. Bu yüzden önemsiyorum ve heyecan duyuyorum hem İdea’da çalışmaktan hem de buranın parçası olmaktan ötürü.

İŞLİK, DERSLİK, ETKİNLİK…

İDEA Kadıköy, Eylül 2017’de hizmete açıldı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği İDEA Kadıköy, farklı meslek alanlarından serbest çalışanların bir araya gelip sosyalleşmelerini ve birlikte yenilikçi, sosyal fayda içeren çalışmalar yapmalarını da sağladı.

İşlik, Derslik, Etkinlik ve Aşlık kelimelerinin kısaltmasından oluşan İDEA’da, işlik bölümünde farklı mesleki alanlardan gelen kayıtlı kullanıcılara belirli ücret sınırları içerisinde haftanın her günü çalışma alanı, toplantı odası, baskı hizmetleri ve yüksek hızlı internet gibi imkanlar sunuluyor.

Ayrıca bir kat ayrılan derslik alanı, çalışma gruplarının, öğrencilerin ve çalışma alanı arayışında olan tüm yurttaşların kullanımına açık durumda. Ücretsiz kullanıma açık olan alan, aynı zamanda etkinlik kısmına da ev sahipliği yapıyor.

Ortak çalışma alanının içinde yer alan aşlık ise geniş bir mutfak alanını kapsıyor. Bu alanda farklı işbirlikleri ile gerçekleştirilecek olan mutfak sanatları eğitimleri, sertifika odaklı çalışmalarla katılımcılarının mesleki gelişimlerine katkı sunuyor.

Katılımcılarının ortak çalışma alanında faydalandığı, aynı zamanda etkinliklere ve atölyelere katıldığı farklı bir sosyalleşme mekânı olan İDEA Kadıköy, tüm dünyada gelişen ortak çalışma alanları ihtiyacına yönelik bir kamu kurumunun attığı ilk adım olma özelliğini taşıyor.

Adres: Caferağa Mahallesi, Küçük Moda Burnu Sokak No: 4, Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0216 330 79 73 - 0216 330 79 04