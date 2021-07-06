Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te

Hayvanları Koruma Kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifine göre Hayvanlar mal veya süs olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getiriliyor Hayvanlara eziyet edip, canına kıyanlara hapis cezası verilecek

Hayvan hakları savunucularının uzun yıllardır mücadelesini verdikleri ve bekledikleri hayvanların korunmasına dair kanun nihayet gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 1 Temmuz’da Meclis’e sunulup komisyonlara gönderilen kanun teklifi komisyon aşamasının ardından da genel kurulda oylanacak. AKP tarafından hazırlanan teklife göre "sahipli" ve "sahipsiz" hayvan ayrımı kaldırılacak. Haziran 2004'te çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan hayvanları “süs” olarak değerlendiren madde metinden çıkarılacak. Hayvanlara zarar verme Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Ceza Kanunu konusu olacak.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

Hayvanların, “süs” olarak değerlendirilmesi etik olmadığından, Haziran 2004 yılında çıkan 5199. sayılı kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılacak.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına almakla yükümlü olacak. Kedi köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt ettirmek zorunda olacak.

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