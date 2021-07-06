Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te

Hayvan hakları savunucularının uzun yıllardır mücadelesini verdikleri ve bekledikleri hayvanların korunmasına dair kanun nihayet gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 1 Temmuz’da Meclis’e sunulup komisyonlara gönderilen kanun teklifi komisyon aşamasının ardından da genel kurulda oylanacak. AKP tarafından hazırlanan teklife göre "sahipli" ve "sahipsiz" hayvan ayrımı kaldırılacak. Haziran 2004'te çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan hayvanları “süs” olarak değerlendiren madde metinden çıkarılacak. Hayvanlara zarar verme Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Ceza Kanunu konusu olacak.
AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:
- Hayvanların, “süs” olarak değerlendirilmesi etik olmadığından, Haziran 2004 yılında çıkan 5199. sayılı kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılacak.
- Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına almakla yükümlü olacak. Kedi köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt ettirmek zorunda olacak.
HAYVANI TERK ETMEK YASAKLANIYOR
- * Ev hayvanını terk etmek yasaklanacak. Hayvanını terk edenlere 2 bin lira para cezası verilecek.
- * Pet shoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek. Satış ancak katalog ile yapılabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimindeki üretim çiftliklerinde üretilen hayvanların satışı da katalog ile yapılacak.
- * Tehlikeli diye nitelendirilen köpek türlerin bakılması, beslenmesi, barındırılması, ülkemize girişi yasaklanacak. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio türlerinin Türkiye’ye girişi yasaklanacak. Bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek. Hayvanlara el konulacak ve belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek.
- * Kamu kurum ve kuruluşları, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest dolaşımlarına imkan sağlayan “Doğal Yaşam Parkları” ile ilgili düzenleme yapılacak.
- * Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir kişi bir yıldan beş yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
- * Hayvan dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası, ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilecek.
- * Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.
- * Düzenlenen suçların, birden fazla hayvana karşı aynı anda veya hayvanların bakım ve gözetim yükümlülüğü ile görevlendirilmiş kişilerce işlenmesi halinde her iki durum için ayrı ayrı verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.
- * Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere hayvanlara karşı işlenen suçlara dair soruşturma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlüklerinin Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlı olacak.
- * Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasaklanacak. Mevcut işletmeleri herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da arttırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemeyecek. Aksi davrananlara 25 bin lira idari para cezası kesilecek.
- * Büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, nüfusu 25 bini aşan belediyeler hayvan bakımevi kurmakla yükümlü olacak.
- * Ticari amaç güdülmeksizin bakılan bütün ev hayvanlarının (sahiplerinin borçlarından dolayı) haczedilmesi yasaklanacak.