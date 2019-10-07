Hayvanları koruma günü barınakta kutlandı 

Kadıköy’de Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde düzenlediği etkinliğe hayvanseverler can dostları ile birlikte katıldı. Bakımevinde 19 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Anadolu Pet - Hill’s firmasının da yer aldığı etkinlikte birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “İnsanlar kendini savunup hak arayabilirler ama sokaktaki dostlarımız haklarını arayamazlar. Ben belediye başkanı olarak onların da hakkını korurum” diye konuştu.

“HAYVAN BARINAĞINI KAPATMAYACAĞIM”

Etkinlikte konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’de hayvan haklarına yönelik bilinçlendirmeyi arttırmak, satın alma sahiplen kampanyasına ilgiyi çoğaltmak, daha fazla sokak hayvanına hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, Merdivenköy’de inşası devam eden Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin Kasım ayı sonunda bitirileceğini müjdeledi. Odabaşı “Biz ne kadar özgürsek, ne kadar hakkımız, hukukumuz varsa sokaktaki her canlının da o kadar hakkı, hukuku, özgürlüğü var. İnsanlar kendini savunup hak arayabilirler. Ama sokaktaki dostlarımız hakkını arayamazlar. Ben belediye başkanı olarak onların da hakkını korurum” diye konuştu. Hayvan barınağının kapatılacağına yönelik iddialara Odabaşı, “Hayvan barınağını kapatmak gibi bir düşüncem olmadı, olmayacak” diyerek yanıt verdi.

ÇOCUKLAR HAYVANLARLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİ

Hayvan barınağının en neşeli misafirleri çocuklar oldu. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezinde eğitim gören çocuklar, hayvanlar gününe yönelik mini bir gösteri sundu. Sanatçı Ümit Sayın da barınakta düzenlenen etkinlikte sahne alarak, bir şarkısını izleyenlerle paylaştı. Köpek kulübelerini ve duvarları boyayan çocuklar, hayvanlarla iç içe bir gün geçirdi. Kermes stantlarının kurulduğu ve gelirlerinin hayvanlar için harcanacağı etkinlikte Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezinde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya köpek davranışları hakkında çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları düzenledi.

“BARINAKTAKİ EN KALABALIK ETKİNLİK...”