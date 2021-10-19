“Hayvanlar hız kurbanı oluyor”

Kadıköylü mahalle sakinleri araba, motor ve martıların hız yapması sonucu ölen hayvanlar için hız kesici talep ediyor

Kadıköy’de özellikle ara sokaklarda hız yapan araçlar, sokak hayvanlarının yaralanmalarına ve hatta ölmelerine sebep olabiliyor. Araç trafiğinin sorunsuz bir şekilde akması ve sokak hayvanlarının zarar görmemesi için hız kesici talep eden mahalle sakinleri, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Kadıköylü hayvansever İlgi Beydili, “Kısacık hayatlarında sokakta zaten binbir sorunla mücadele eden hayvanlar, bir de hız kurbanı oluyor” ifadelerini kullandı.

“HAYVANLAR ÖLÜYOR”

Mahalle sakinleri olarak sokak hayvanları için hız kesici istediklerini dile getiren Beydili, “Hız kesilsin istiyoruz çünkü son yıllarda Yeldeğirmeni’nin her sokağı trafik mağduru oldu. Burada yaşayan insanlar mahalle kültürüyle yaşıyor. Komşuluk ilişkilerimiz çocukluğumuzdaki gibi devam ediyor. Bu yüzden çoğumuz hala burada yaşıyoruz” dedi. Beydili şöyle devam etti: “Sokak hayvanlarımız mahallemizde beraber yaşadığımız canlılar. Her birinin adı ve alanı var. Hiçbir kurumdan destek almadan gönüllü olarak bu canlıların beslemelerini sağlıyoruz ve tedavilerini yaptırıyoruz. Bütün bunları yaşarken daracık Arnavut kaldırımı yolda aşırı hızla giden bir araç, bir motor, acemice kullanılan hızlı bir martı hayvanlara çarpıyor ve hayvanlar ölüyor. Kısacık hayatlarında sokakta zaten binbir sorunla mücadele eden hayvanlar, bir de hız kurbanı oluyor. Aynı gün içinde 100 metre arayla iki kedimizi kaybettik.”

“HIZ KESİCİLER KONULMALI”

Şu anda sokak hayvanlarının korunaklı alanları olmadığını belirten Beydili, “Apartmanların arka avluları bir nebze de olsa hayvanları kurtarıyor. Ama sokağa alışkın bir kedinin sokakta çevresi, alışkanlıkları oluyor. Doğal olarak avluya gitmek istemiyor. Bu yüzden korunaklı alanlarda onlara yaşam alanı sunulmalı.” ifadelerini kullandı. Sokak hayvanları için neler yapılması gerektiğini belirten Beydili, “Hız kesiciler kesinlikle olmalı. Hız yapan araçları caydırmaya ve engellemeye yönelik kararlar alınmalı. Yayalara ait olan kaldırımlar motorlar tarafından da kullanılıyor. Yaşlılarımız var, engellilerimiz ve çocuklarımız var.” şeklinde konuştu.

“HER BÖLGENİN GÖNÜLLÜLERİ VAR”

Kadıköy’de yazılmamış, konuşulmamış bir sistemin olduğunu söyleyen Beydili, “Her bölgenin ve her sokağın ayrı gönüllüleri var. Çoğumuz kendi cebimizden yapıyoruz bu hizmetleri. Mahalle olarak bir haberleşme ağı var. Sokak hayvanlarımız için ayrı bir sosyal medya ağı da var. Kaybolan, kaybolduğunu düşündüğümüz, hasta ya da başka türde sorunları olan hayvanları için burada paylaşım yapıyoruz. Hızlı bir şekilde sorunlar giderilebiliyor.” dedi.

“MÜCADELE EDİYORUZ”

Yakın zamanda sokak hayvanları için yaptıkları basın açıklamasına da değinen Beydili, son olarak şunları dile getirdi: “Soğuk ve yağmurlu bir gün olmasına rağmen komşularımızla sokak canlarımız için biraraya geldik. Gözümüz gibi baktığımız, ilaçlarını saati saatine verdğimiz sokak hayvanlarımıza gözümüzün önünde hızla geçen bir araç çarpıyor. Bunu engellemek için yavaş ve kontrollü gitmelerini istiyoruz. Sadece istemek değil bunun için mücadele ediyoruz. Araçların yavaş geçmesi için, hiçbir canın tırnağına zarar gelmeden trafiğin akması için ne gerekiyorsa yapılsın.”