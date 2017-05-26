Hayrullah Kefoğlu’nda Tübitak Bilim Fuarı

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde 17 Mayıs Çarşamba günü 20 projeden oluşan bir bilim fuarı açıldı

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın amacı MEB’e bağlı okullarda bilim kültürünü geliştirmek. Okullarda düzenlenen bu bilimsel faaliyetlerle lise öğrencileri, kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabildikleri gibi araştırmalarını sergileyebilecekleri rahat ortamlara da sahip olabiliyor. Bu sayede eğitim daha cazip hale getirilerek öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturuluyor.

Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Proje Fuarı, okul müdürü Dr. Bahire Eken’in açılış konuşmasıyla başladı. Açış konuşmasının ardından tüm katılımcılarla birlikte proje fuar alanına geçildi. Proje izleyicisi Erol Camcı da proje fuar alanında hazır bulundu. Şube Müdürü Cevher Karakaya ve okul müdürleri de sergi açılışına katılım sağladı ve proje alanını gezdi. Projeler tek tek incelenip öğrencilerin proje sunumları dinlendi.