Haydi çocuklar, kitap şenliğine!

Bu yıl altıncısı düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri” 26 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında tüm çocuk ve genç misafirlere kapılarını açıyor.

26 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde açılışı yapılacak çocuk kitapları günlerinde birçok yayınevi çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Sömestr tatiline denk gelen etkinliğe bu yıl katılan yayınevleri ise şöyle;

İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Epsilon Yayınevi, Tudem Yayın Grubu, Pegasus Yayınları, Redhouse Çocuk Yayınları, National Geographic Kidz, Beyaz Balina Yayınları, Remzi Kitapevi, İnkilap Yayınları, Kaynak Yayınları, İyicüce Yayınları, Çikolata Yayınları, Çınar Yayınları, Aspendos-İstiridye Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınları, Asi Yayınları, Bulut Yayınları, Eksik Parça Yayınları, Tefrika Yayınları, Mavi Bulut Yayınları, Meav Yayınları, Beta Kids, Timaş Yayınları, Can Yayınları, Kelime Yayınları, Uçan Fil, Kafka Nora, Tunga Çocuk Yayınları, Nazım Yayınevi, Erik yayınları, Koru Yayıncılık, Pamira yayıncılık, 1001 Çiçek Kitapları, Hermes Yayınları, Adeda Yayınları, Nora Yayıncılık, Dream Works ve Marvel Yayıncılık

Bilgi için: 0216 658 00 14 www.kkm.gen.tr

EYVAH! ÇOCUĞUM KİTAP OKUMUYOR

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde, ebeveynleri ilgilendiren bir atölye var! Çocuğunun kitap okumamasından şikâyetçi olan ve bu soruna çözüm arayan anne-baba ve ebeveynlere yönelik atölye çalışması, sunum ve 15 tane ev içi etkinlik programından oluşuyor. Siz de çocuklarınıza nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandıracağınızı bilemiyor ve bir yol arıyorsanız bu ücretsiz atölye fırsatını kaçırmayın! “Eyvah Çocuğum Kitap Okumuyor” atölyesi, 27 Ocak Pazar günü 16.00’da Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde.