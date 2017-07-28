Havuz temizliği çok önemli

Yazın serinlemek için tercih edilen yerlerden olan havuzların temizliği önem taşırken, süs havuzlarına girilmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor

Havaların ısınmasıyla insanların serinlemek için tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları geliyor. Yüzme havuzlarının tasarım ve kullanma özelliklerine göre değişik tipleri bulunuyor. Yüzme havuzlarının hijyenle ilgili sorunlarının giderilmesi ve güvenliği sağlık açısından büyük önem taşıyor. İnsanların topluca girdiği havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağlanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmalarının yapılması gerekiyor. Havuz sularının kalitesi uygun olmadığında, su kaynaklı bağırsak, göz, kulak, burun, boğaz, cilt ve solunum sistemi enfeksiyonları yaşanabiliyor.

MİKROBİYOLOJİK HATADA HAVUZ KAPATILIYOR

Kadıköy’de 21 tanesi kapalı, 23 tanesi açık olmak üzere 44 tane havuz bulunduğunu söyleyen Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Neslihan Uyar, iki Çevre Sağlığı Teknisyeni ile ilçedeki tüm havuzların ayda bir zorunlu olmak üzere yılda bir de genel muayene şeklinde denetlendiğini söyledi. Dr. Neslihan Uyar, “Ayrıca her açılan havuz için ilk önce bize başvurulması, onay alınması gerekiyor. Havuzları mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel olarak denetliyoruz. Mikrobiyolojik herhangi bir hatada o gün kapatılıyor. Kimyasal olduğunda bir süre veriyoruz. Nedir bu kimyasal? Klorunun ayarı değişmiştir, ph’ı oynamıştır, ısısı oynamıştır. Havuzların ısısını da kontrol ediyoruz. 28-38 derece arası olması öngörülüyor. Onda bir oynama olduğunda, bunlarda bir hata olduğunda, 2 gün içinde tekrar gidiyoruz ve denetliyoruz. Bunun dışında fazla klor da zarar. Fazla olduğunda özellikle çocuklarda göz enfeksiyonları, ciltte tahriş yapıyor. Bunlara neden olmasın diye bu konuda anne babalara şunu söylüyoruz. Çocukları havuzdan sonra mutlaka sabunlu su ile duş aldırın. Küçük çocuklarda bu çok önemli” dedi.

Dr. Neslihan Uyar, havuzların yaz kış kontrollerinin yapıldığını, ayrıca her ay kontrollerin olduğunu, ekstra bir şikayet geldiğinde de havuzların kontrol edildiğini belirtti. Dr. Uyar, havuzlarla ilgili olarak 184 numaralı şikayet hattının aranabileceğini vurguladı.

SÜS HAVUZUNA GİRMEYİN!

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de ilçe parklarındaki süs havuzlarının temizlik ve bakımını yapıyor. Her gün havuz yüzeyi temizleniyor. Haftada veya 15 günde bir yapılan bakımların yanı sıra havuzlarda haftalık klorlama işlemi de yapılıyor. Belediye ayrıca süs havuzlarına girilmemesi gerektiği şeklinde uyarı tabelaları da yerleştiriyor. Dezenfektasyon yapılmayan süs havuzlarının yüzme amacıyla yapılmadığından insan sağlığına uygun olmadığı, hastalıklara neden olabileceği ayrıca süs havuzlarında yaşanabilecek elektrik kaçaklarının da süs havuzlarında bulunan diğer tehlikelerden biri olduğu belirtiliyor.