Kadıköyü Bilim Kültür Sanat Dostları Derneği’nin yürüttüğü “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” başlıklı projenin açılış çalıştayı, Moda Kültür Cemiyeti’nde yapıldı.

Kadıköyü Bilim Kültür Sanat Dostları Derneği’nin yürüttüğü “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” başlıklı projenin açılış çalıştayı, Moda Kültür Cemiyeti’nde yapıldı. 7 Şubat’ta gerçekleşen çalıştaya Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Vakıflar Meclisi Diğer Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi ve Kadıköy’deki Rum, Ermeni,Yahudi kurumlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Kadıköy’de yaşayan Ermeni, Rum ve Yahudi akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve yazarlardan oluşan katılımcılarla birlikte, proje uygulama süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“HATIRLA KADIKÖY” PROJESİ

Kadıköyü Bilim Kültür Sanat Dostları Derneği’nin yürüttüğü “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Yerel STK Hibe Programı kapsamında yer alan proje, 2019 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle uygulanacak. “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” projesi aracılığıyla Kadıköy örneğinde, kültürel mirası korumak, kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kent yaşamında kültürlerarası diyalogun gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikler arasında; Kadıköy’deki Rum, Ermeni ve Yahudi kültürel mirası ile çağdaş kent kültürünün gelişiminde birlikte yaşamanın önemi konulu dört seminer yapılacak. Proje kapsamında Kadıköy’deki kültürel mirasın kayıt altına alınacağı bir rehber ve harita üretimi, bu çerçevede tasarlanan Kadıköy kent rotalarının oluşturulması ve tüm sürecin ele alınacağı bir kapanış ve değerlendirme çalıştayı da gerçekleşecek.