Hasta hayvanlara el uzatıyorlar

Felçli, kanserli ve tedavisi mümkün olmayan hayvanların bakımını yapan “ENCANDER” kurulduğu yıldan bugüne bin 500’ü aşkın hayvanın tedavisini üstlendi

ENCANDER, 2015 yılında Zühal Kadıoğlu tarafından kurulan bir dernek. Bakıma muhtaç, engelli ve hasta hayvanların tedavilerinin ve bakımlarının yapılması amacıyla kurulan yaşam merkezi, bu alanda Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Türk Kızılay’ı ile iş birliği protokolünü yapan dernek, geçtiğimiz yıl devlet tarafından ilk özel geçici bakımevi ödülünü aldı.

FELÇLİ HAYVANLARIN BAKIMI

Merkezi Ataşehir’de bulunan derneğin asıl çalışmaları Silivri’deki çiftlikte yürütülüyor. Kedi ve köpeklerin temizliği, yatalak durumda olanların beslenmesi ve temizlenmesi, tedavilerinin yürütülmesi 14 gönüllü ve çalışan ile ev ortamında gerçekleştiriliyor. Felçli olan hayvanların tedavisi için ise açık havuzda fizik tedavi şartları sağlanıyor. Derneğe ait yaşam merkezinde, tedavi sonrası sağlığı uygun durumda olan hayvanların sahiplendirilmesi sağlanıyor. Sağlık durumu uygun olmayanların ise fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları karşılanıyor. Derneğin yaşam merkezinde kedi ve köpek olmak üzere toplam 454 hayvan bulunuyor. Türkiye’nin her yerinden yüzlerce hayvanın bakımını üstlenen derneğin bünyesinde sahiplenmeyi bekleyen 58 hayvan bulunuyor.

Hayvan hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları da yapan dernek; belediyeler, valilik ve diğer devlet kurumlarıyla iş birliği projeleri de yürütüyor. Gönüllülerin bağışlarıyla çalışmalarına devam eden dernek, mama dâhil diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için hayvan severlere bağış yapmaları çağrısında bulunuyor.

www.encander.org.tr