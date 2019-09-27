Hasankeyf için Kadıköy buluşması

Hasankeyf Koordinasyonu, sular altında kalacak 12 bin yıllık Hasankeyf için Yoğurtçu Parkı’nda buluşuyor

Batman’ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf’te bir tarih kapanmak üzere. Ilısu Barajı projesi kapsamında eski yerleşim yeri tamamen su altında kalacak. Hasankeyf Koordinasyonu projenin durdurulması ve Hasankeyf’in sular altında kalmaması için 28 Eylül Cumartesi günü Yoğurtçu Parkı’nda bir buluşma düzenliyor.

Saat 17.00’de başlayacak etkinlikte ekoloji hareketleri ve kültürel varlıkların yok edilmesine karşı mücadele yürüten kurumlar stantlar kurarak konuyla ilgili bilgilendirme yapacaklar. Ayrıca Ali Ergül, Bülent Yazıcıoğlu, Hüsamettin Bahçe, Metin Yoksu ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin çektiği Hasankeyf ve Dicle Vadisi fotoğrafları da sergilenecek. Tiyatro ve belgesel gösteriminin yapılacağı etkinlikte; Ali Doğan Gönültaş, Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri,Defjen, Merih Aşkın, Metin Kahraman, Taylan Yıldız, Ümit Taşkıran ve konuk sanatçıların sahne alacağı konser düzenlenecek.

“TARİH KAYBOLACAK”

Hasankeyf Koordinasyonu’nun raporuna göre; bugüne kadar Ilısu bölgesinde sadece 20 sit alanında kazı yapıldı. Arkeolojik sit alanlarının büyük bir kısmı araştırılmadan gölün altında kalacak ve tahribata uğrayacak. Dicle Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalara göre Diyarbakır ve Batman illeri kısmındaki Dicle Nehri’nde balık türü sayısı 40 iken, projenin hayata geçmesi durumunda bu oranın 5’e düşmesi öngörülüyor.