Halis Kurtça'da dolu dolu yeni dönem programı

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, tiyatro, film gösterimi, seminer ve birbirinden renkli ve eğitici atölyeleri içeren program ile yeni döneme yüz yüze olarak merhaba diyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler kasım ayı itibariyle yeniden başlıyor. İstanbullu çocukları kültür ve sanatla buluşturacak etkinlikler, yüz yüze olarak gerçekleşecek. Tiyatro, konser, film gösterimi, seminer ile birbirinden renkli ve eğitici atölyeleri içeren programda ilerleyen aylarda yetişkinlere yönelik etkinlikler de yer alacak.

Haftanın her günü farklı saatlerde gerçekleşecek etkinliklere ve atölyelere katılmak için başvuru yapmak ve program hakkında bilgi edinmek için hkckm.kadikoy.bel.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Etkinlikler ve atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için ayrıca telefon numarası şöyle: (0216) 357 28 37.

EĞLENDİREN VE ÖĞRETEN PROGRAM

Kasım ayında başlayacak etkinliklerden ve atölyelerden bazıları şu şekilde:

ISLIK ÇALAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Çizgi Kukla Tiyatrosu

6 Kasım 13.00 ve 15.00

+3 Yaş

Büyük Salon



Oynayanlar: Abdullah Gün, Hasan Gündoğdu, Sacide Soylu, Fatih Taşdelen, Oktay Kılınç

Charles Perrault’un ünlü hikayesini çizgi film tadında sahneye taşıyoruz. Oyunumuzda büyükannesi hasta olan kırmızı başlıklı kız, annesinin isteğiyle ona şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek için yola çıkar. Oyunumuz, büyüklerin sözünü dinlemeyince oluşabilecek tehlikeleri, dostluğu, yardımlaşmayı anlatmayı hedeflemektedir.

MEVSİMİNİ ARAYAN KARPUZ

Tiyatro Lir

17 Kasım 15.00

+4 Yaş

Büyük Salon

Oynayanlar: Elif Şen, Eser Deniz Kuş, Nurhayat Yıldırım, Pınar Domaniç, Sezgi Gülpınar

Ait olduğu mevsimi öğrenmek için yollara düşen çılgın bir karpuzun yolculuğuna eşlik ederken, lapa lapa yağan karları seyredecek, uykusuz bir yılanla dertleşecek ve geveze günebakan çiçekleriyle neşeleneceksiniz. Karpuzun mevsimini arama yolculuğu bizlere küresel ısınmanın mevsimler üzerindeki etkisinden bahsederken, günden güne artan iklim değişikliklerinin canlıları nasıl etkilediğini eğlenerek öğrenme imkânı sunacak.

YARATICI DANS VE HAREKET & DRAMA ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi

1 Kasım**

17.00 / 10-11 Yaş

19.00 / 12-14 Yaş

Dans Atölyesi



Eğitmen: Nilüfer Esin, Barış Yalçınsoy

Duygu ve düşüncelerimizin tamamını ifade etmek için kelimelerin tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Çok eski zamanlardan beri sanat, kelimeler ile söyleyemediklerimizi ifade etmede bize yardımcı olmuştur. Bu çalışma, çocuklarda beden farkındalığı sağlamayı, beden ve zihin arasında köprü oluşturarak koordinasyonu arttırmayı, birlikte hareket ederken de özgün olabilmeyi ve etkin biçimde kişilerarası iletişim kurmayı hedefler.

ERKEN YAŞ BALE ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi

2 Kasım**

12.00 / 4 Yaş

12.45 / 5 Yaş

Dans Atölyesi



Eğitmen: Umut Karaelmas Atkın

Bir balerin olmanın ilk adımlarını atmaya hazır mısınız? Temel bale adımlarını öğrenirken, zarif ve güçlü bir vücuda sahip olabiliriz. Balenin eğlenceli ve büyülü dünyasına birlikte adım atalım.

TABAKTAN AKVARYUM ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi

4 Kasım 13.00**

4-6 Yaş

Resim Atölyesi



Eğitmen: Ali Yılmaz

Kağıt tabak ve çeşitli malzemeler kullanarak akvaryum yapmak çocuklar için çok keyifli olacak. Çocuklar bu çalışma sayesinde atık malzemeleri nasıl değerlendirebileceklerini öğrenecek, geri dönüşümün önemini daha iyi kavrayacaklar. İçinde rengarenk balıklar olan sevimli bir akvaryum, hem çocuğunuz için oyuncak, hem de odası için güzel bir dekor ürünü olabilir.

MODERN DÜNYADA HAKLARIMIZ – ÇOCUKLAR İÇİN HUKUK BİLMECESİ

Kadıköy Belediyesi

6 Kasım 11.00**

12-14 Yaş

Çok Amaçlı Salon



Eğitmen: Doç. Dr. Başak Başoğlu, Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı

Modern Dünya’da Haklarımız atölyesinde çocuklar bir yandan farklı olay ve hikayelerde hukuk nedir, kime, neden ve ne zaman gerekir, hayvanların ve robotların hakları olabilir mi, sorularına cevap ararken diğer yandan da ailede, toplumda, dijital dünyada ve iklim krizinde temel haklarını ve sorumluluklarını keşfedecekler.