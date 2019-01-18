HALİS KURTÇA 1 YAŞINDA!

Bir yıl önce tamamen çocuklara yönelik olarak hazırlanarak çalışmalarına başlayan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, yeni yaşını yine çocuklarla kutluyor

Bu yıl birinci yaşını kutlayacak olan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi(HKÇKM), yarıyıl şenliğinin merkezlerinden biri olacak. Tiyatrolar, konserler, gösteriler, söyleşiler, atölye çalışmaları ile dolu dolu geçen bir yılın sonunda, HKÇKM’de Çocukça Tiyatro ve pantomim eğitimi alan öğrenciler 20 Ocak saat 14.00’de gösteri yapacak. Çocuklar hep birlikte sömestrin ilk pazar gününün keyfini çıkaracak.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi, 26 Mart 1999 yılında tiyatro, müzik, konferans, söyleşi, sergi gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla kuruldu.

Hizmet verdiği 16 yıl boyunca tiyatro, atölye, panel, seminer ve sergi gibi etkinliklere programında yer veren merkez, özellikle çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle öne çıktı. Çocuk tiyatrosu toplulukları ile izleyici çocukların ve ebeveynlerinin beğenisini kazanan merkez, süreç içinde doğallığıyla çocuk etkinlikleriyle anılır oldu. Bu odaklanmayı gören Kadıköy Belediyesi, 2015 etkinlik sezonunun ardından HKKM’yi çocuk odaklı bir etkinlik merkezine dönüştürme kararı aldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından yenilenen HKÇKM, 20 Ocak 2018 tarihinden beri çocuk kültür merkezi olarak hizmetine devam ediyor.

Alternatif bir sosyal mekân olarak da tasarlanan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluştuğu, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurduğu, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulundukları bir odak olma özelliği taşıyor.