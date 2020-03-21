"Haksız fiyat artışına karşı tüketimden gelen gücümüzü kullanalım"

Fiyat artışı yapanlar hakkında gerekli incelemelerin yapılarak cezai işlemin uygulandığına dikkat çeken Aziz Koçal, “Tüketici ürünlerde aşırı fiyat artışı olduğunu fark ettiğinde 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet edebilir.” diyor

Çin'in Wuhan şehrinde ilk olarak ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden korona virüsü, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Virüse karşı henüz etkili bir aşı ve ilaçın olmaması da büyük bir tedirginlik yaşanmasına sebep oluyor. Ülkemize geldi geliyor derken kapımızı çalıp, içeri giren ve ölümlere neden olan korona virüsü, halkta büyük bir panik havası yaşanmasına yol açtı. O panik ve telaşla marketlere ve eczanelere yönelen vatandaşlar, gıda maddesi ve virüsün buluşmasını engellemek için maske ile kolonya aldı. Fakat gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün gerçek fiyatının üstünde satıldı. Biz de ürünlerde yaşanan fiyat artışnın ardından tüketicinin hakkını nasıl araması gerektiği konusunda yol gösterici bilgiler almak için Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal’ı sayfamıza konuk ettik.

“Korona virüsü nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar gıda stoklamak için marketlere hücum etti.” diyen Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, “Bu durum marketlerin boşalmasına neden oldu. Bu durum tüketicinin sırtından haksız kazanç elde etmeyi meslek haline getirmiş kişilere fırsat verdi, fiyat artışına ve stokçuluğa teşvik etti. Tüketimi fazla olan makarna v.b ile temizlik ve steril ürünlerin maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen aşırı fiyat artışına gidildiği şikayetleri yoğunluk kazandı.” dedi.

“CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR”

Paniğe kapılmadan ve stok yapmadan ihtiyacımız kadar alış veriş yapılması gerektiğine işaret eden TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, şöyle devam ediyor; “Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yayınlanan “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” kapsamındadır. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma, yönetmeliğin “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne bent olarak eklenmiştir. Bu nedenle yoğun talepten dolayı maliyetlerinde herhangi bir artış olmamasına rağmen fiyat artıran fırsatçılar hakkında Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeleri yaparak cezai işlem uygulamaktadır.”

“HAKSIZ FİYAT ARTIŞI”

Serbest piyasanın tüketiciyi istismar ederek haksız kazanç elde etmek demek olmadığına ve tüketicinin sürekli aldığı ürünlerde aşırı fiyat artışı olduğunu fark ettiğinde “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”nı arayarak şikayet edebileceğine vurgu yapan Aziz Koçal, bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü; “Ayrıca Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü “Haksız Fiyat Artışı (HFA)” bildirim uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı telefonlarına indiren tüketiciler şikayetlerini anlık bildirebilecek. Haksız fiyat artışını önlemek için bir de esnaf ve ticaret odaları devreye girmeli ve iç denetim ağı kurmalı. Bir başka yapılabilecek uygulama ise haksız fiyat artış uygulaması yapmış olduğu kesinleşenlere bir ticari sabıka sicili tutulmalı ve bunların belirli sürelerde ticaretten men edilmesi gibi önlemler de getirilmeli. Çünkü yaptıkları bir suç ve suçun da para cezası dışında bir yaptırımı da olmalı.”

Koçal, bilgi aktarımını şu sözlerle tamamladı; “Haksız fiyat uygulaması yapan markaların diğer ürünlerini almayarak ve fahiş fiyatla satış yapan mağazalardan alış veriş yapmayarak da tüketimden gelen gücümüzü kullanabiliriz. Unutmayalım ki bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir. Biz örgütlü ve bilinçli olursak kazanırız.”















