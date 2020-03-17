"Güzellikler Evi"ne dönüş!

Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilen oyuncular görevlerine geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilen sanatçılar işlerine geri döndü. Farklı zamanlarda farklı gerekçelerle görevlerinden uzaklaştırılan Levent Üzümcü, Ragıp Yavuz, Burçak Çöllü, Pervin Bağdat, Cem Baza, Irmak Örnek, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Başbuğ, Ceren Hacımuratoğlu, Çimen Tunç Baturalp, Yasemin Güvenç, Gökçe Selim, Elvan Boran, Aydın Yıldız ve Özgürefe Özyeşilpınar'ın görevlerine iadesi gerçekleşti.

Çöllü, Bağdat, Örnek, Baza, Başbuğ, Hacımuratoğlu ve Dinçer'in avukatlığını yapan Avukat Erkut Güzel, bu kişilerin 2016 yılının Temmuz ayı sonunda işten çıkarıldığını anımsattı. Avukat Güzel, "Şehir Tiyatroları'nın taşeron firmasından SGK'ları yapılmış kişilerdir.Gerekçe göstermediler ama darbe teşebbüsü sürecinde ihraç kapsamında çıkarıldıkları sözlü beyan edilmişti" bilgisini verdi.

Müvekkili olan sanatçıların açtıkları işe iade davasının aslında daha önceden sonuçlandığını söyleyen Güzel, "Mahkeme kararları 2017 ve 2018 yılları içinde sonuçlandı. Biz kesinleşme işlemlerinden sonra belediyeye işe iade için başvuru yaptık seçim öncesi ama belediye cevap bile vermedi. Seçim sonrası bir kez daha başvuru yaptık. Şehir Tiyatroları Müdürlüğü işe alım yapılacağını beyan edip mahkeme kararlarını uyguladı." dedi. Güzel, "Bir önceki İBB yönetiminin işe iade başvurularını kabul etmemesinin yasal olup olmadığı" konusunda da "Hukukumuzda maalesef işe iade kararı alsanız da işveren işe iade almayabiliyor.Buna hukuken hakları var işverenlerin. Buna zaten itiraz ettik ama seçim sonrasına göre bir konum alma kararı aldığı için müvekkiller beklediler. Mahkeme kararlarını uygulayan bir belediye yönetiminin var olması mutluluk verici zira ne yazık ki idarenin evrensel hukuk ilkelerini ortadan kaldırabileceği ve bunun karşısında hesap sorulamayacağı bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.



"ADALET DUYGUSU TAZELENDİ"

Oyunculardan Cem Baza, "2016 Ağustos’unda neden atıldığımızı kimsenin 'bilmediği' bir sebeple haksız bir şekilde çıkarıldığımız işimize geri dönüşümüz, en üst mahkemenin de işe iade kararına karşı, geri alınmama haksızlığı yeni yönetim sayesinde gerçekleşmiş oldu" dedi. Bu süreçte kendilerine maddi, manevi destek veren herkese teşekkür eden Baza, "Bu kadar çok haksızlık ve adaletsizliğin yaşandığı bir zamanda işimize geri dönmemiz sadece bizler için değil bir çok insan için bir umut ışığı, bir sevinç kaynağı oldu. Yaşadığımız tüm haksızlıkların ülke olarak en yakın zamanda giderilmesini umut etmeye ve bunun gerçekleşmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Pervin Bağdat da 3 yıl 7 ay neden atıldıklarına dair bir cevap alamadıklarını, kazandıkları davaların sonucunda haklarını almayı, sahnede var olmaya devam ederek beklediklerini vurgulayarak, "Haksız hukuksuz bir şekilde ayrıldığımız 'Güzellikler Evi'ne (Darülbedayi) dönüşümüz toplumun her kesiminden insanın adalet duygusunu tazeledi. Süreçte hassasiyetle bizi destekleyen meslektaşlarımız, seyircilerimiz, eşimiz dostumuz, herkese bin teşekkür. Biz varız, her koşulda var olacağız. Yaşasın tiyatro!" ifadelerini kullandı.

