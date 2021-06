Güzel kelimelerin dükkânı

Meftun, safderun, hemdem, yâdigar, velhasıl… Bazı kelimeler var ki kullanmasak bile duyduğumuzda ne çok sevdiğimizi hissediyoruz. İşte o kelimelerin Kadıköy’de bir dükkânı var

Vebal, intizar, filhakîka, vuslat, hasbıhal, yâdigar, safderun… Bazı kelimeler anlamlarıyla, okunuşlarıyla, hatırlattıklarıyla çok güzel. Ve maalesef bazı kelimeleri unutuyoruz.

Emojiler, capsler ve giflerle duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız bir çağda kelimelerin kaybolmasını dert eden “kelimelere sevdâlı iki kişi” Onur Ertuğrul ve Banu Ertuğrul, işte bu unutulmaya yüz tutmuş güzel kelimelerle yolculuğa çıkmış. Her gün bir kelimeyi anlamı, kökeni ve kullanımlarıyla sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Her gün bir kelime paylaşıp 365 kelimeyi tamamlamayı planlamışlar. Yıl 2015. Yani bu kadar da olmaz dediğimiz pek çok acının yaşandığı yıl. “Bombalar, kıyımlar, cinayetler derken, her sabah başka bir acıya uyandık. Her gün bir güzel kelime paylaşma sözüyle giriştiğimiz projemiz, yaşananlar karşısında âdeta bir acı günlüğüne dönüştü” diye anlatıyorlar Lûgat365’in yolculuğunu. “Türlü acıyı tarif etmekte ne kadar mahir bir dilimiz varmış meğer” diyorlar.

Ertuğrul çiftinin her gün paylaştıkları kelimeler zamanla büyük ilgi görmeye başlamış. Önce Galata’da “Güzel Kelimeler Dükkânı” açılmış sonra da Can Yayınları etiketiyle “Lûgat365 - bazı kelimeler çok güzel” çıkmış. Lûgat365 yanına Hisli Şeyler’i de alarak büyümüş.

HİSLİ ŞEYLER

Hisli Şeyler 2018 yılında doğmuş, “şeylerin” dünyasından hareketle tarifi zor duygulara tercüman olmaya heves etmiş eğlenceli bir oyun. Yani Lûgat365 ne kadar içimize işliyorsa Hisli Şeyler de o kadar gülümsetiyor. Ertuğrul çifti biri naif diğeri muzip iki kardeş projenin ikinci dükkânını kendi semtleri olan Kadıköy’de açmaya karar vermiş. Pandeminin hemen başında Hasırcıbaşı Sokak’ta açılan ve köşe başında yer tutan Güzel Kelimeler Dükkânı, sadece yolu düşenlerin görebileceği bir mütevazılıkta fakat görüp bakmadan geçilemeyecek güzellikte.

Defterden takvime, kupadan kurşun kaleme, yastıktan çocuk zıbınına pek çok ürünün olduğu dükkân Lûgat365 bölümüyle unutulmaya yüz tutan kelimeleri anımsatırken Hisli Şeyler bölümüyle de gülümsetiyor.

Lügat 365’in 2015’in ruhunu yansıttığını söyleyen Banu Ertuğrul, Hisler Şeyler için “Günlük motivasyon, eğlence içerikli oluşturulan bir proje. Mümkün olduğunca her gün yeni bir içerik paylaşıyoruz.” diyor.

Pandemi nedeniyle çok fazla tanıtım ve duyurusunu yapamadıklarını söyledikleri Güzel Kelimeler Dükkânı yakın zamanda Kadıköylülerin hem kendilerine hem de sevdiklerine hediye almak için uğrak yeri olacak yerlerden biri.

Güzel Kelimeler Dükkânı’nda yer alan ürünleri https://www.guzelkelimelerdukkani.com/ internet adresinden satın almak da mümkün.

YEDİ GÜZEL KELİME

Lûgat365 kitabında yer alan birbirinden güzel 365 kelimeden 7 tanesini seçtik.

Filhakîka: Hakîkaten. Gerçekten. Doğrusu. Dilimize Arapçadan çevrilmiştir. Hakîkat kelimesinin, -de hali mânâsındaki fi ekiyle türetilmesi sonucunda oluşmuştur.

Hissikablelvuku: Olabilecek bir şeyi henüz gerçekleşmeden önce hissetmek. Önsezi. Dilimize Arapçadan geçmiştir.

Velhâsıl: Kısacası. Sözün kısası. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Meydana gelen, ortaya çıkan mânâsındaki hâsıl kelimesinden türetilmiştir.

Lâlüebkem: Şaşkınlıktan dili tutulmuş. Konuşamaz hale gelmiş. Nutku tutulmuş. Dilimize Farsçadan geçen dilsiz mânâsındaki lâl kelimesiyle Arapçadan geçen, yine dilsiz mânâsındaki ebkem kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Hemdem: Samimi dost. En yakın arkadaş. Canciğer arkadaş. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Birlikte mânâsındaki hem kelimesiyle, nefes mânâsındaki dem kelimesinin birleşiminden oluşmuştur.

Pestenkerânî: Saçma. Uydurma. Ehemmiyetsiz. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Aşağılar ve kötüler mânâsındaki pesten kelimesinin, yapan, eden mânâsındaki –kâr ekiyle türetilmesi sonucu oluşmuştur.

Meftun: Gözü başka bir şey görmeyen. Tutkulu âşık. Hayran olan. Dilimize Arapçadan geçmiştir.