“Güvenli alan neresi bilmiyorum!”

Herkes “depreme hazırlıklı olmalıyız” diyor ama kişisel önlemlerini ne kadar alıyor? Sokağa çıktık Kadıköylüye ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorduk…

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6,8’lik depremin ardından yine acı, gözyaşı, korku kaldı. Depremin bir doğa olayı olduğuna, asıl kötü yapılmış binaların insanların hayatını elinden aldığına bir kez daha tanık olduk. Yaşanan bu acı olay gözleri yeniden İstanbul’a çevirdi. Beklenen olası depreme İstanbul hazır mı konusu üzerine uzmanlar yine birçok fikir belirtti ve öngörüde bulundu. Görüş beyan edilen konular arasında aile afet çantasının hazırlanması ile ev içindeki ve dışarıdaki güvenli alanın belirlenmesi de yer aldı. Peki Kadıköylüler olası İstanbul depremi için aile afet çantasını hazırladı mı? Ya da evdeki güvenli alanı belirledi mi? Bu soruları vatandaşlara yönelttik ve farklı cevaplar aldık.

“AFET ÇANTAMIZ HAZIR DEĞİL”

Biret Uludağ, “Asıl önemli konu binanın sağlam olması. Ekonomik nedenlerden dolayı insanlar o önlemi de alamıyor. Şu an afet çantamız yok. Öyle güçlü bir sallantıda afet çantasına ulaşma şansımızın olacağını da düşünmüyorum. Ayrıca o anda aklıma gelir mi bilmiyorum. Evimizde güvenli alan olarak yatak odasını belirledik. Mutfak ile banyonun güvenli alan olmadığını biliyorum. Dışarıdaki güvenli alanımız da evimizin karşısındaki geniş bahçe. Gönül tası tarağı toplayıp daha güvenli yerlere gitmek istiyor. Ama her şey gelip ekonomiye dayanıyor.” diyor.

“GÜVENLİ ALANI BİLMİYORUM”

Yasemin Damar ise şunları söylüyor: “Güvenli alanın neresi olduğunu inanın ki bilmiyorum. Fırsat bulursak dolapların önü, örneğin buzdolabının önü olabilir. Deprem olduğunda evden kaçmamak gerekiyor. Kapı ağzına ya da balkona yakın bir yere gidilebilir. Koltuğun altına girebiliriz. Bir ara afet çantası hazırdı ama şu an yok.”

“DIŞARIDA GÜVENLİ ALANIMIZ YOK”

“Acıbadem’de oturuyorum. Deprem olsa dışarıda nerede toplanacağız bilmiyorum.” diyen Gürkan Demirhan ise şöyle devam ediyor: “Çünkü alan yok. Türk Telekom’un yanında boş bir alan vardı. Ama o alana da yeni bir bina yapıldı. Şu an dışarıda güvenli bir alan yok. Deprem anında ne yapabiliriz diye aile toplantısı yapıyoruz. Kızım deprem çantasını hazırladı. İçerisinde lamba, düdük, yiyecek, su, vb. var. Güvenli alan olarak yatak odasını belirledik. Çantamız da orada. Kiracıyız. Ev depreme dayanıklı mı onu da bilmiyoruz. 17 Ağustos depremini de yaşadık. Sallandık durduk. Aklımıza o an hiçbir şey gelmedi. Bilgiler uygulanamıyor. Sadece durmasını bekliyorsunuz.”

“SALONDAKİ MASANIN ALTI…”

Moda’da oturduğunu dile getiren Burçak Dinç ise “Deprem olursa salondaki masanın altına gireriz.” diye kararlaştırdıklarını belirtiyor ve devam ediyor: “Evimizin karşında küçük bir park var. Dışarıdaki güvenli alan orası. Giriş katta oturuyoruz. Hemen dışarı çıkabiliriz diye düşünüyoruz. Afet çantasında neler olması gerektiğini biliyorum ama daha hazırlamadık.”