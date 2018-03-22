“Güvenebileceğim tek sevgi onlarınki”

Kadıköy Belediyesi'nin “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlatıyor. Bu hafta Ayumi Takano, Bennu Yıldırımlar, Çiğdem Tunç, ve Necip Memili gazetemizde...

AYUMİ TAKANO / 21 yıl birlikte yaşadığı kedisi 5 yıl önce ölmüş

İlk kez nerede gördünüz?

Onula yaşadığım şehirde Tokyoda tanıştık. Japonya’dan Türkiye’ye geldik.

Ne kadar zaman birlikte yaşadınız?

21 yıl. Bana geldiğinde çok küçüktü 6 ya da 7 aylıktı.

Onunla birlikte yaşamak hayatınızda neleri değiştirdi?

Çok güzel oldu. Tek yaşıyordum. Evin içinde nefes alıp veren bir varlığın olması çok iyi oldu. Bana iyi geldi.

Sizce bir hayvanla birlikte yaşamak insana neler katar?

Zaten tarih boyunca hayvanlarla beraber yaşamışız. Özümüzde var diye düşünüyorum. Sevinç enerji bazen üzüntü katıyor hayata. Bizim de onlara bir şeyler katmamız gerektiğini düşünüyorum.

Sizce bir insan neden bir hayvanla yaşamalı?

Benim içimden geliyor mutlu oluyorum. Birbirimizi mutlu edebilsek ne güzel diye düşünüyorum.

BENNU YILDIRIMLAR / 15 yıl birlikte yaşadığı köpek hayatını kaybetmiş

Onu ilk nerde gördünüz?

Arkadaşım Nisan, Çilek’i bulmuştu. O zaman ismi Çilek değildi tabi. Bir buçuk ay sahibini aradı hatta gazetelere çıktı. Yanlışlıkla gazetecinin telefonu vermesiyle birlikte o telefon hiç susmadı. Herkes sahiplenmeye çalıştı. Nisan güvenemedi kimseye veremedi. Sonunda Çilek bana kaldı. Çok kötü bir durumdan geçmiş, gözünün biri aşağı biri yukarı bakıyordu.

Herkesin parası olmuyor tabi çok ağır bir kış geçirdik. Kötü bir durumda olan bir hayvanı evime getirdim. Eşim ilginç bir şekilde bana bakıyor. Bana iki hafta ver bunun altından kalkabilirsem, yoksa arkadaşım bakacak dedim. 2 hafta geçti. Her şey normalleşti. Benim de biraz param oldu. Muayeneye götürdüm, kataraktmış. Sonra parasız halimle ameliyat ettirdim. İyi ki ettirmişim. 1 tanesi reaksiyon verdi. Benimle birlikte Bolu Göynük’te sete geldi. Çok usluydu hiçbir yeri kemirmedi. Her zaman müteşekkirdi. Ben yanında yokken setteki arkadaşlar gider damlalarını damlatırdı.

15 yıl birlikte yaşadık. Ama sonuçta onların da bir ömürleri var. Onu kaybettim.

Sizce neden bir insan hayvanla birlikte yaşamalı?

Sevgiden daha üstün bir şey olduğuna inanmıyorum.

Çocukluktan itibaren aileniz size bir şeyler verir. Hayvanlara karşı iyi olmanız, bitkilere karşı iyi olmanız. Bazı insanlarla karşılaşırsınız ne bitkiden hoşlanır ne hayvandan hoşlanır. Çocukluğumdan itibaren saygı duyarım. Köpekler gözlerinize baktığı zaman aynı insan gibi bakarlar tüm duyguları anlayabilirsiniz. Size sevgiyi hiç koşulsuz olarak vermesi o kadar özel yapıyor ki. Sokaktaki köpekleri kedileri selamlarım. İnsanlardan daha güzel selam verirler tavsiye ederim.

ÇİĞDEM TUNÇ / Evinde ve bahçesinden pek çok kedi konuk oluyor

Evde esas kadronun dışında birde sığınmacı bebekler var. Bahçeden içeri giriyorlar sistemlerini kuruyorlar. Ben bütün hizmetlerini yapıyorum. Yaklaşmak istediğim zaman da tıslıyorlar. O kadar zengin ve mutlu geçiyor ki benim hayatım.

Ne kadar süredir hayatınızda hayvanlar var?

Doğduğumdan beri öğretilmiş bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Gözümü açtığımda karşımda kocaman bir tonton vardı. Sevgiyi devraldım. Hayatım boyunca evimde satın almadığım sahiplendiğim mazlum bir şekilde bulduğum bana yanaşan ya da benim yanaştığım hayvanlarım oldu. Her seferinde daha da zenginleştim.

Yorulduğunuz ya da bıktığınız oluyor mu?

Yorulduğum oluyor ama asla kızmıyorum. Evin düzenini ve temizliğini korumakta zorlanıyorum, çalışan bir insanım ömrüm oldukça çalışacağım. Ama ortalık düzeldikten, bir çay koyulduktan, kucağıma üçü birden de geldikten sonra benden mutlusu yok. Gülü seven dikenine katlanır.

Birlikte yaşamak hayatınıza neler katıyor?

Çirkin olabilirim, yaşlanabilirim, eskisi kadar şöhretli olmayabilirim, param olmayabilir. Güvenebileceğim sırtımı yaslayacağım bekli de ne yazık ki tek sevgi onlarınki. İyi olabilirim ya da düşkün olabilirim. Asla ve asla vazgeçmezler.

İnsanoğlu olarak kendimi istilacı olarak görmüyorum. Bu gezegende ben ve benim türüm her şeyi hak eder her şeye sahip çıkar böyle bir dünya yok. Bu gezegeni hayvanlarla bitkilerle canlılarla paylaşıyoruz. Hayvanlarla bitkilerle yaşam türleriyle paylaşıyoruz. Bizden daha kırılgan daha aciz bir varlığa kapımızı açmadığımız sürece istilacılara dönüşüyoruz. Ben istilacı olmak istemiyorum. İnsan kalmak istiyorum. Onun için evde bir kedi köpek kuş balık aklınıza ne gelirse olmalı.

NECİP MEMİLİ / Bir köpekle birlikte yaşıyor

Ne kadar zamandır birliktesiniz ve onunla yaşamak nasıl bir duygu?

Muazzam bir duygu, onunla yaşamak çok keyifli, fizyolojik ve psikolojik olarak beni rahatlatan, dinginleştiren birçok şeyi daha ayrıntılı görmemi sağlayan bir hali var onun. Onunla yaşamak acayip keyifli. Benim yanıma geldiğinde çok küçüktü 8 yâda 9 aydır birlikte yaşıyoruz.

Ne gibi yaramazlıklar yapıyor, kızdığınız oluyor mu?

Normal bir insana bile kızamıyorum ki ona mı kızacağım. Onun yaramazlıkları bize çok keyifli geliyor. Bir şeyleri kemirmesi, ısırması, kaldırıp havaya atması, zıplaması falan yaramazlık denemez. İnsanlara kızabilirim ama ona kızamam. Ciddi bir köpektir en enteresan olayı su kabında su olmasına rağmen gidip lavabodan su içmeye çalışır. İri yarı bir şey olduğu için çok da yaramazlığı yok. Akıllı zeki köpektir, tıpkı ben.

Onu hayatınızdan çekip alsak ne hissedersiniz?

Maça’nın benim hayatımda çok özel, önemli bir yeri var. Her şeyimi biliyor. Onu hayatımdan alsanız ben kime ne anlatacağım. Benim her şeyimi anlattığım ve hiç kimseye hiçbir şey söylemeyecek tek kişi o.

Sizce bir insan neden hayvan sahibi olmalı?

Bilimsel bir araştırma zaten yapılmış. Hayvan sahiplenmek insanı dinginleştirir, sakinleştirir, algılarını açar diye düşünüyorum. İnsanın daha olgun davranmasına sebebiyet verir. Sorumluluklarınızın olduğunu hatırlatır. Hayatınız düzene girer, sizinle beraber hayatınızı paylaştığınız biri daha var yanınızda, dikkat edersiniz yaşantınıza. Çok güzel şeyler olur hayatınızda. Benim hayatımda çok şey oldu. Sabah çok erken kalkıyorum, onunla beraber spor yapıyorum, ona bir şeyler öğretiyorum. Onunla bir şeyler öğreniyorum. Beraber bir şey yapmış olmak çok keyifli ve birçok arkadaşımla yapamadığım şeyleri onunla yapıyorum.