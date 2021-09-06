Gürültüye karşı farkındalık

Caferağa Mahallesi’nde yaşanan gürültü kirliliğine dikkat çekmek için mahalleli ve sanatçıların işbirliğiyle farkındalık çalışması yapıldı. Dört noktada yapılan çalışma önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri de gerçekleşecek.

Kadıköy'e son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte gürültü kirliliği, mahalle sakinlerinin yaşamını her geçen gün daha da olumsuz etkilemeye başladı.

Kadıköylülerle birlikte bu soruna çözüm arayan Kadıköy Belediyesi, hem mahallelilerle hem de Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi Pat Atölye’den performans sanatçılarıyla “Kadıköy Hepimizin” başlığıyla bir farkındalık projesi gerçekleştirdi.

3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşen projede Caferağa Mahallesi’nde gürültü kirliliğinin en fazla olduğu dört ayrı noktada dört farklı performans gerçekleşti. Performanslarda, Pat Atölye’den sanatçılar, çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri, uyumaya çalışan bir mahalleliyi canlandırdı.

Sergilenen performansın yanı sıra, dört ayrı noktanın her birine şu cümleler yazıldı: “Bu mahallede 22.763 kişi yaşıyor”, “Bu mahallede 706 bebek uyumaya çalışıyor”, “Bu mahallede 1652 genç ders çalışıyor”, “Bu mahallede 65 yaş üzeri 4933 kişi yaşıyor.”

Proje kapsamında performansla birlikte her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar da binaların dış cephelerine asıldı. Proje 10-11 Eylül tarihlerinde Caferağa Mahallesi'nde farklı noktalarda devam edecek.