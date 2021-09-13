Gürültüye karşı farkındalık çalışması

Kadıköy’deki gürültü kirliliğine dikkat çekmek için Kadıköy Belediyesi, mahalleli ve sanatçıların işbirliğiyle yapılan farkındalık çalışmasının ikincisi yapıldı. Hem çalışmayı yerinde izledik hem de bu konuda Kadıköylülere fikirlerini sorduk

Kadıköy’de son zamanlarda giderek artan gürültü kirliliği, mahalle sakinlerini oldukça rahatsız ediyor. Kadıköylülerle birlikte bu soruna çözüm arayan Kadıköy Belediyesi, hem mahallelilerle hem de Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi Pat Atölye’den performans sanatçılarıyla “Kadıköy Hepimizin” başlığıyla bir farkındalık projesi hayata geçirdi.

Kadıköy’ün dört farklı noktasına gerçekleşen performanslarda daha önce olduğu gibi çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri, uyumaya çalışan bir mahalleli canlandırıldı.

Sergilenen performansın yanı sıra, dört ayrı noktanın her birine şu cümleler yazıldı: “Bu mahallede 9.039 kişi yaşıyor”, “Bu mahallede 224 bebek uyumaya çalışıyor”, “Bu mahallede 804 genç ders çalışıyor”, “Bu mahallede 65 yaş üzeri 1265 kişi yaşıyor.”

Kadıköy’ün çeşitli noktalarında yapılan performanslar, sokaktan geçen insanlar tarafından büyük ilgi gördü.

“İNSANLAR SOKAKLARDA EĞLENMEYE BAŞLADILAR”

Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, gürültü kirliliğine dikkat çekmek için yapılan proje hakkında şunlarında söyledi: “Bu çalışma Kadıköy Belediyesi, mahalle muhtarları ve esnaf dernekleri tarafından yapılmış bir çalışmadır. Mekânlarda müziğin saat 00:00’dan sonra yasaklanması ile beraber eğlencenin dışarı taşınması söz konusu oldu. İnsanlar sokaklarda eğlenmeye başladılar. Dolayısıyla bu eğlence, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Biz de dernekler ve belediye olarak farkındalık yaratmak istedik. Kadıköy’e dışarıdan gelen ziyaretçilerimize, burada insanların yaşadığını anlatabilmek için bu çalışmayı yaptık. Şu anda tepkiler olumlu, esnafımız da bu projeyi destekliyor.”

“BAHARİYE CADDESİ’NDE YÜRÜYEMİYORUZ”

Projeyi çok yararlı bulduğunu dile Hasan Erden, “Hem Kadıköy Belediyesi çalışanı hem de Kadıköy’de yaşayan bir vatandaş olarak çok farkındalık yaratan bir proje olduğunu düşünüyorum. Kadıköy’de yaşıyorum ve çoğu zaman işten eve geldiğim zaman uyuyamıyorum. Hatta Bahariye Caddesi’nde kalabalıktan yürüyemiyoruz bile. Burada yaşayan hastalar, çocuklar, işe giden insanlar var. Ben dahil olmak üzere kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Kadıköy’de gürültüden rahatsızlık duyan çok fazla insan var” dedi ve şöyle devam etti: “Toplu taşımaların saatleri uzadığı için dışarıdan Kadıköy’e çok fazla ziyaretçi akını oluyor. Saatler uzayınca insanlar burada eğlenmeye başladılar. Tabii ki eğlenmek herkesin hakkı fakat herkes birbirine saygı duymak zorunda. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.”