“Güneşin çocukları” için yollara düşüyorlar

Köy okullarındaki çocuklar için sosyal projeler gerçekleştirmek amacıyla kurulan “Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü” 10 yıldır çocuklara umut taşıyor

Gelecek için umut, çocukların kalbinde ise sevgi olmaya çalışan Bir Çocuk Bir Umut Derneği yaptıkları gönüllü çalışmalarla 65 ilde 159 köy okuluna destek oldu. 2010 yılında “Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü” olarak kurulan kulüp, dernekleşme süreciyle beraber “Bir Çocuk Bir Umut” adıyla yoluna devam ediyor. Hepsi alanında uzman akademisyenler tarafından oluşturulup onaylanmış etkinliklerle binlerce çocuğa bilimi ve okumayı sevdirmeyi amaçlayan dernek 10. yılını tamamladı. Kuruluş yılına özel Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda bir araya gelen dernek üyeleri yaptıkları faaliyetler hakkında konuştu. 9 Mart Pazartesi günü yapılan konferansa öğrenciler başta olmak üzere bir çok kişi katıldı.

“UMUT OLMAK İÇİN YOLLARDAYIZ”

Sunuculuğunu Görkem Ünal’ın üstlendiği konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren Semra Kadıoğlu, “Öncelikle geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım. Bir Çocuk Bir Umut otobüsünün 5 yıldır yolcusuyum. Geçtiğimiz her durakta yüzlerce kardeş edindim. Onlarla sohbet etmeyi, eğlenmeyi çok sevdim. Biz onlara umut olmak için yollara düşüyoruz. Onlar ise bilmeden içimizdeki sevgi boşluklarını dolduruyor.” ifadelerini kullandı.

“OKUDUKÇA VAR OLUYORUZ”

Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sema Bozkurt ise şunları söyledi: “10 yıl önce şehir dışındaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bu yola çıktık ve ulaştırdığımız kitaplarla onlara destek olduk. Çünkü insan okudukça var oluyor. Sonra hocalarımızdan aldığımız destekle etkinlikler düzenledik. Gittiğimiz her okulda bilgi ve öğretmen sunumları gerçekleştirdik. O tarihten bu yana 2 bin 180 gönüllü ile birlikte 65 ilde 159 köy kurumunda etkinlikler gerçekleştirdik. Her yola çıktığımızda ise ideallerimiz var dedik. Birçok sivil toplum kuruluşu var fakat bizim farkımız çalışma alanlarımızı çocuklar üzerinde yoğunlaştırmış olmamızdır.”

Eğer siz de bu sosyal sorumluluk projesinde yer almak istiyorsanız http://www.bircocukbirumut.com/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.