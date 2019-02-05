Gülriz Sururi Süreyya’da anılacak

Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan, tiyatronun usta ismi Gülriz Sururi Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle anılıyor

Gülriz Sururi, ‘Aşka, Sanata, Yaşama Dair’ başlığıyla hazırlanan etkinlikte Süreyya Opera sahnesinde dostları ve sevenleri tarafından anılacak.

7 Şubat Perşembe saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem ve yazar Zeynep Oral üstlenecek. Ayça Varlıer’ın şarkılarıyla renk katacağı gecede, Varlıer’e Simten Şenpolat piyanosu ile eşlik edecek.

Gecede müziğin yanı sıra Zeynep Miraç, Seçkin Selvi, Dikmen Gürün ve Aydın Engin, Gülriz Sururi’yi ve tiyatro sanatına katkılarını anlatacak.

Yazar Zeynep Oral kendini sanata adayan Gülriz Sururi’yi şu ifadelerle resmediyor: “Kendini sanatın herhangi bir alanına adamak; daha iyi daha güzel bir insan olmanın, dünyayı daha adil, yaşamı daha yaşanabilir kılmanın yoludur. Gülriz Sururi yaşamını tiyatroya adamakla kalmadı aşka, hayata, çağdaş bir Türkiye'ye ve gelecek kuşaklara adadı. Sanatını yaşama, yaşamını sanata dönüştürdü. Bu nedenle Gülriz ve Engin Cezzar için ne yapsak azdır.."