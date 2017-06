GÜLLER ŞEHRİ PORTLAND

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulamalar yazı dizimize ABD’nin kuzeybatısında yer alan Oregon Eyaletine bağlı Multnomah Bölge Yönetimi sınırları içinde kalan Portland kenti ile devam ediyoruz. Bu yazı dizimizde parklarını ve doğal alanlarını ele alacağız

İki milyon nüfusuyla Oregon eyaletinin en büyük şehri, Pasifik Okyanusu sahiline 112 kilometre mesafede olan Portland hem ABD'nin hem de dünyanın önde gelen yeşil kentlerinden biri. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’den sonra dünyanın ikinci çevre dostu şehirde birbirinden güzel pek çok park var. İki adet halk tenis merkezinin bulunduğu kentte, 300’e yakın park ve doğal alan var. Kentte sokaklarda 220. 000 parklarda ise 1 milyon iki yüzbin ağaç bulunuyor. Kentte kurulu Kentsel Ormancılık Kurulu, Kent Ormanı Yönetim Planı çerçevesinde ağaçların ekim ve bakımını düzenliyor aynı zamanda ağaç bilinci ile ilgili programlar düzenliyor.

2001 yılında kurulan Portland Parks Kurulu, park ve rekreasyon konularıyla ilgileniyor. Kurul ayrıca parklar, doğal alanları, açık alanlar ve dinlenme tesisleri ile ilgili planlama ve tasarım çalışmalarını yürütüyor.

Portland’da parklar sadece gezmek ve dinlenmek amaçlı kullanılmıyor. Belediye park alanlarında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar arasında yüzme dersleri, golf dersleri ve spor etkinlikleri bulunuyor. Birçok parkta ücretsiz zumba, aerobik, fitness ve dans dersleri veriliyor. Bunlar dışında belediye, Eastmoreland, Colwood, Heron Lakes, RedTail ve Rose City adını taşıyan beş farklı merkezde, halka açık golf dersleri veriyor. 1917’den bu yana faaliyet gösteren Portland halk golf dersleri kapsamında çeşitli turnuvalar ve etkinlikler düzenleniyor. Bu derslerde, her yıl 400 bin tur golf oynanıyor.

Portland Park ve Rekreasyon Dairesi ile kentteki devlet liseleri işbirliğine giderek gençlere yönelik bir staj programı olan EAGLE’ı (Early Adventures in Golf for a Lifetime of Enjoyment) oluşturmuş. Stajda başarılı olan öğrenciler saat başına ücret alarak, kredili bir ders olarak golf eğitimi alıyor ve çalışmalarını bir koç eşliğinde yürütüyor.

Portland Çocuk Müzesi (Portland Children’s Museum), 1946 yılında, Parklar ve Rekreasyon Dairesi'nin yönetiminde kurulmuş ve 2001 yılında Washington Parkı içindeki bugünkü yerine taşınmış. Sanat ve bilimle çocukları dönüştürücü öğrenme süreçlerinin bir parçası kılmanın amaçlandığı müzede çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini gözeten programlar hazırlanıyor. Müzede, ekonomik, sosyal veya fiziksel engeller nedeniyle müzeye ve programlarına erişimi kısıtlı olan ya da olmayan çocuklar ve ailelerine yönelik özel programlar düzenleniyor.

Şehrin idari sınırları içinde kalan alandaki kamusal yeşil alanların genişliği 40 bin metrekareden fazla. Kent ABD’nin en büyük şehir parklarından biri olan Forest Park ile dünyanın en küçük parkı olarak bilinen Mill Ends Park’ı da içinde barındırıyor.

Forest Park: Forest park, dünyanın en büyük şehir vahşi parkı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ormanlık şehir parkı olan bu doğal kaçış alanı, 5.157 dönüm araziye kurulu. 80 kilometre uzunluğundaki park yumuşak yüzeyli patikalar, yangın şeritleri ve orman yolları ile çevrili. Her gün sabah 05: 00-20: 00 saatleri arasında halka açık olan parkda ücretsiz rehberli yürüyüşler düzenleniyor.

Gül Bahçesi: Portland Amerika’da gül şehri olarak biliniyor. Portland’da yer alan 16 dönümlük gül bahçesinde 600 tür gül bulunuyor. Uluslararası Gül Bahçesi’nde her yıl mayıs ayında festival yapılıyor. Ve etkinlikler eylül ayına kadar devam ediyor.