Haftalık Bağımsız Gazete 01 Aralık 2021
Kültür Sanat
“Benim Hayatım Benim Bedenim”
“Benim Hayatım Benim Bedenim”
Yazı Dizisi
İlk belediye başkanı: Müfide İlhan
İlk belediye başkanı: Müfide İlhan
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Goldman:
Goldman: "Aşk himaye istemez"
Gündem
Füruzan Yolyapan'a veda...
Füruzan Yolyapan'a veda...

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” yeniden

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesine pandemi arası veren Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi, projeyi tekrar başlatıyor

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” yeniden
Gökçe UYGUN

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmesi için hayata geçirdikleri "Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesine yeniden başladıklarını duyurdu. 

Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi olarak Kadıköy Belediyesi'nin desteği ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz olan Güçlü Kadın Mutlu Kadın projesine, pandemi sebebiyle ara vermiştik. Kasım'ın son haftası itibarıyla Kadıköy Belediyesi Kuşdili Eğitim Merkezi’nde kaldığımız yerden başlıyoruz” dedi. 

KOLAY ÖĞREN, YAP, SAT

Projenin sloganının “kolay öğrenilir, kolay yapılır, kolay satılır”  olduğunu anımsatan Yasemin Dönmez, “Gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ücretsiz eğitimlerle kolay öğrenilir, kolay yapılır ve kolay satılır kişisel ve evsel çok değişik objelerin yapımı öğretilecek. Eğitimler sonucu ev ve kişisel aksesuarların yapımını öğrenen kadınlar, yine dernek aracılığıyla el emeği ürünlerini satıp gelir elde edebilecek.” bilgisini verdi. Dönmez, “Ailevi problemler yaşayan, eşinden ayrı ekonomik sorunları olan, ancak çalışmak, öğrenmek, ayakları üzerinde durmak isteyen, ekonomik olarak güçlenmek, kendi bütçesine destek olmak isteyen kadınlarımız bu proje çalışmasına katılabilirler. Güçlü ve mutlu olmak isteyen, aradığımız şartları sağlayan kadınlarımızı aramızda görmekten çok mutlu olacağız.” çağrısını yaptı.

Detaylı bilgi için: 0 532 331 12 97 / www.tukdkadikoy.org.tr 

Etiketler; #Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi #“Güçlü Kadın Mutlu Kadın”
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesinde 4. yıl
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesinde 4. yıl
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın”
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.