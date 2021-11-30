“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” yeniden

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesine pandemi arası veren Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi, projeyi tekrar başlatıyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmesi için hayata geçirdikleri "Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesine yeniden başladıklarını duyurdu.

Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi olarak Kadıköy Belediyesi'nin desteği ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz olan Güçlü Kadın Mutlu Kadın projesine, pandemi sebebiyle ara vermiştik. Kasım'ın son haftası itibarıyla Kadıköy Belediyesi Kuşdili Eğitim Merkezi’nde kaldığımız yerden başlıyoruz” dedi.

KOLAY ÖĞREN, YAP, SAT

Projenin sloganının “kolay öğrenilir, kolay yapılır, kolay satılır” olduğunu anımsatan Yasemin Dönmez, “Gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ücretsiz eğitimlerle kolay öğrenilir, kolay yapılır ve kolay satılır kişisel ve evsel çok değişik objelerin yapımı öğretilecek. Eğitimler sonucu ev ve kişisel aksesuarların yapımını öğrenen kadınlar, yine dernek aracılığıyla el emeği ürünlerini satıp gelir elde edebilecek.” bilgisini verdi. Dönmez, “Ailevi problemler yaşayan, eşinden ayrı ekonomik sorunları olan, ancak çalışmak, öğrenmek, ayakları üzerinde durmak isteyen, ekonomik olarak güçlenmek, kendi bütçesine destek olmak isteyen kadınlarımız bu proje çalışmasına katılabilirler. Güçlü ve mutlu olmak isteyen, aradığımız şartları sağlayan kadınlarımızı aramızda görmekten çok mutlu olacağız.” çağrısını yaptı.

Detaylı bilgi için: 0 532 331 12 97 / www.tukdkadikoy.org.tr