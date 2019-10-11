“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesinde 4. yıl

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle “Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesinin dördüncüsünü gerçekleştiriyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmesi için hayata geçirdiği “Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesi bu yıl da devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle devam eden proje dördüncü yılında yine Hasanpaşa Sosyal Destek Merkezi’nde devam edecek.

Gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ücretsiz eğitimlerle kolay öğrenilir, kolay yapılır ve kolay satılır kişisel ve evsel çok değişik objelerin yapımı öğretilecek. Haftada iki gün olan eğitimler 2020 Mayıs ayına kadar sürecek. Eğitimler sonucu ev ve kişisel aksesuarların yapımını öğrenen kadınlar, yine dernek aracılığıyla el emeği ürünlerini satıp gelir elde edebilecek. TÜKD Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez, projeyle ilgili “kadınların hayatta daha özgür, daha güçlü olmalarını amaçladığımız için bu projeyi hayata geçirdik. TÜKD Kadıköy Şubesi olarak kadınları derneğimize üye olmaya bekliyoruz” dedi.

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesiyle ilgili ayrıntıyı bilgiyi www.tukdkadikoy.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz.