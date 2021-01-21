“Gözlerdeki pırıltı şapka ördürüyor”

Sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklar için şapka ören Güneş Kurtulan, “Çocukların gözlerindeki mutluluktan ötesi yok. O yüzden örmeye devam ediyorum.” diyor

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük, muhtarlığın sosyal medya hesabından “Elinde örgü ipi olup kullanmayan komşularımız varsa bizimle paylaşabilir mi? Yüreği güzel bir komşumuz ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bere örüyor, ona destek olmak istiyoruz” diye bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım üzerine çocuklar için ilmek ilmek desteği ören kişiyi tanımak ve hikayesini ondan dinlemek istedik.

“Kadıköy Koşuyolu doğumluyum. Annemi kaybettikten sonra Kadıköy'den taşındım. 4-5 aydır Kağıthane’de oturuyorum” diyerek anlatmaya başlayan Güneş Kurtulan, şöyle devam ediyor: “4 yıl önce astroloji eğitimi aldım. Herkesin doğuştan bir haritası vardır. Bana eğitim veren hocam haritanı iyileştirmek istiyorsan çocuklar için bir şeyler yap dedi. Kalpten yaşayan bir kişiyim. Bir şeyler yapmam için içimden gelmesi gerekiyor. Annem Koah hastası olduğu için üç yıl önce Edremit'in havası iyi gelir diye annemle birlikte oraya taşındık. Ama annem orada yoğun bakımda kaldı. Çok mutsuzdum. Annemi sadece beş dakika görebiliyordum. Bilmediğim bir yerdeydim. Bir gün pazarda gezerken çok güzel yünler gördüm. Aldığım o yünlerden bir şapka ördüm. Sonra örmeye devam ettim. Sokaktaki çocukların kafasına taktım. O çocukların gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Çocuklar için şapka örmeliyim dedim. O pırıltı bana üç yıldır şapka ördürüyor.”

Pandemiye kadar sokakta çocuk olduğunu söyleyen Kurtulan, “Pandemiye kadar örüp veriyordum. Ayakkabı boyacısı, mendil satan çocuklar vardı. Şu an ördüklerim elimde birikti. Kış olunca ihtiyacı olan çocuklara gitsin istedim. Sultan Hanım ile iletişime geçtik ve muhtarlığa bıraktım. Oradan çocuklara ulaşacak. Sevgiyle ve çocukların sağlıklı, mutlu olmalarını dileyerek örüyorum. Çocukların gözlerindeki mutluluktan ötesi yok. O yüzden örmeye ve paylaşmaya devam ediyorum.” diyor.