Görünür belediye Kadıköy!

Kadıköy Belediyesi, Görünür Belediyeler arasına girdi.

İzlemedeyiz Derneği tarafından verilen Görünür Belediye Sertifikası, Kadıköy Belediyesi’nin oldu.

Türkiye’nin yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiren derneğin Başkanı Baybars Örsek, yaptığı yazılı açıklamada belediyenin http://www.kadikoy.bel.tr

alan adındaki internet sitesi görünürlük değerlendirmesinden olumlu sonuç aldığını ifade etti. Örsek, ‘’Kadıköy Belediyesi’nin web sitesi, ulaşılabilirlilik ve bilgi paylaşımı alanlarında olumlu bir örnek teşkil ediyor. Kadıköylülerin belediye çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde takip edebildiği, yapılan proje ve harcamalardan haberdar olabileceği bir internet olmasına çok önemli’’ dedi.

Görünür Belediye Sertifikasının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Örsek, ‘’Yerel yönetimlerin öncelikleri arasında seçmenlerin kendi belediyeleriyle ilgili tüm bilgilere en hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri var. Kadıköy Belediyesi’nin Görünür Belediye sertifikasına sahip olması bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların bir göstergesi. Aykurt Nuhoğlu başkanlığındaki Kadıköy Belediyesi’nin ,Türkiye’deki 1397 belediyenin tamamı için bir örnek oluşturmasını diliyoruz’’ diye konuştu.