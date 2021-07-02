Gönüllülerden gelenler

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleriİ'nden haberler

AVCILAR’DA GÖNÜLLÜ OLUŞUMU

Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Koray Doğan Urbarlı, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ile ilgili bilgi almak üzere Gönüllü Merkezini ziyaret etti. Gönüllü Merkezi sorumlusu Engin Baran; Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin kuruluşu, Kadıköydeki gönüllülük çalışmaları, geçmişte yapılan tüm faliyetleri, hukuki zemini ve demografik yapısı ile ilgili bilgiler verdi.

Baran, “Geniş bir gönüllü tabanına sahip Kadıköy Belediyesi gönüllüleri uğraş alanını doğru saptamış, bunu topluma iyi anlatmış ve projeleri ile gönüllülüğü, toplumdaki başka bireyler tarafından da sahiplenilmesini sağlamıştır. Bütün faaliyetler gönüllüler tarafından, mahalle ihtiyaç ve talebi doğrultusunda belirlenip etraflıca bir beyin fırtınasından sonra planlı ve programlı olarak mahallelerde gerçekleştirilmektedir” dedi.

Urbarlı ise gönüllülerin amatör bir ruhla çalıştıklarını gördüğünü belirterek, ancak profesyonel bir ruhla Kadıköy Belediyesi ile eşgüdüm içinde faaliyet yürüttüklerini söyledi. Urbarlı, kendilerinin amaçlarının da Avcılar Belediyesi’nde bu seviyede bir gönüllüler ruhu ile bu yapılanmayı kurmayı arzu ettiklerini ifade etti.

ACIBADEM’DE ‘DERPEM GERÇEĞİ’ KONUŞULDU

Acıbadem Gönüllüleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucu üyesi, eski başkanı Nasuh Mahruki ve Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Büro sorumlusu ve BAK Kadıköy takım lideri Hakan Özdemir’in katılımıyla ‘Deprem Gerçeği’ konulu seminer düzenledi. Moderatörlüğünü Ayça Kurukahvecioğlu’nun yaptığı seminerde konuşan Nasuh Mahruk, depreme hazırlığın iki aşaması olduğunu bunlardan birincisinin binanın dayanıklılığı ikincisinin de deprem olduktan sonra kriz yönetimi müdahale aşaması olduğunu söyledi. Depremde, insanların genellikle ilk 24 saatte kurtarıldığını hatırlatan Mahruki, arama kurtarma konusunda gönüllü ekiplerin oluşturulması gerektiğini, yerel hazırlıkların çok önemli olduğunu ifade etti.

Hakan Özdemir ise binasının riskli olduğunu düşünen varsa mutlaka test yaptırması gerektiğini, Kadıköy’de 18 bin’e yakın binanın 2000 yılı öncesi yapılmış eski bina olduğunu. ilçede toplanma alanı sayısının 153 olduğunu söyledi.

Acıbadem gönüllü evi Ceren Damar Parkında yapılan etkinliğe Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Dülger, Acıbadem Mahalle Muhtarı Ersoy Uğur, CHP Kadıköy ilçe başkan yardımcısı Nesrin Kılıç ve çok sayıda mahalleli katıldı.