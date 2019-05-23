Gönüllülerde bu hafta...

Gönüllü kermeslerine yoğun ilgi

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri’nde düzenlenen kermeslerde hem ürünler hem dayanışma sergileniyor

Fenerbahçe

Fenerbahçe Gönüllüleri ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde kermes düzenledi. Kermesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Fenerbahçe Mahalle Muhtarı Tuba Aldeniz de ziyaret edenler arasındaydı.

Bostancı

Bostancı Gönüllüleri El İşi Grubu ise kermes düzenleyerek yapmış oldukları el emeği ürünleri sergilediler.

Göztepe

Göztepe Gönüllüleri Yürütme Kurulu ve Kermes Komitelerinin düzenlemiş olduğu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kermesi, Gönüllü Evi bahçesinde gerçekleştirildi. Gönüllülerin dönem içerisinde hazırlamış olduğu giyecekler, takılar, el işleri, ev yapımı gıdalar, ayni ve nakdi yardımlar amaca uygun projelere yönlendirildi.

Gönüllüler Karma Sergisi Açıldı

Gönüllü Evlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürünlerinden oluşan karma sergi yoğun bir katılımla Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk ve Belediye Meclis üyeleri Nesrin Tibet ve Nurhan Zabcı’nın da katıldığı serginin açılış konuşmasını yapan Gönüllü Merkezi Müdürü Engin Baran, çizgiyi hayalleriyle birleştiren ve ortaya çok güzel eserler çıkaran kursiyerlere ve öğretmenlere teşekkür etti, başarılar diledi. Sergide Caddebostan Gönüllüleri Resim Kulübü’nün eğitmenleri Tetiana Müsevitoğlu, Çiğdem Aküzüm ve öğrencilerinin eserleri de yer aldı. Ziyaretçilerin ilgiyle gezdiği sergi 31 Mayıs’a kadar açık olacak.

Fenerbahçe’den Faaliyet Raporu

Fenerbahçe Gönüllü Evi 2018-2019 sezon faaliyetlerini gönüllüler ve mahalle sakinlerine sunuldu. Tüm komite başkanları komiteleri ile ilgili olan yapılanları anlattılar. Eğitim Komitesi öğrencilerin başarılarını anlattı. Sosyal Komitesinin yaptığı tüm faaliyetler, Kültür ve Gezi Komitesinin düzenlediği etkinlikler, tüm komitelerin organizasyonları anlatıldı.

O gün tesadüfen orada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gönüllüler ile fotoğraf çektirdiler.

Küresel Isınmanın Önemi

Feneryolu Gönüllüleri Çevre, Doğa ve Afet Bilinci Komitesi, küresel ısınma ile ilgili bir sunum hazırladı. Sunumda, günümüzde dünyadaki en büyük sorun olarak ele alınan küresel ısınmanın 2-3 derecelik artışının hava, su ve toprak üzerindeki akıl almaz ürkütücü durumları ve alınacak önlemlerin bilimsel yönleri paylaşıldı. Komite üyeleri katılımcılara ‘Yeşil Bir Dünya’ sloganı ile kadife çiçeği tohumlu kalemler dağıttı.

19 Mayıs’ı Denizde Kutladılar

Rasimpaşa Gönüllüleri Atatürk’ün Bandırma Gemisi ile Samsun’a yola çıkışının 100.yıl dönümünde TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği)’un organizasyonu ile çeşitli STK’larla birlikte sembolik Bandırma Tekneleri ve yelkenliler ile aynı rotadan Karadeniz’e yola çıktı. Marşlarla devam eden yolculuk Garipçe Köyü açıklarında denize çelenk atılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.

Zühtüpaşa’da Anneler Günü

Zühtüpaşa Gönüllüleri Anneler Günü etkinliği düzenledi. Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk, “Fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et deseler hiç şüphesiz ki anne deriz. Kokusunun eşi benzeri olmayan, sevgisinin yerine hiçbir şey konmayan, şefkatine başkasında rastlanmayan, güven ve huzur veren, başımı yaslayınca göğsüne tüm dünyayı unutturan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.” dedi. Etkinliğe şarkılarıyla Özlem Aydın, şiirleriyle Ekrem Kankılıç ve koristler katıldı.

Kriton Curi’de Anneler Günü

Kriton Curi Parkı gönüllüleri Sosyal Aktiviteler, Lokal Eğitim ve Kültür komiteleri Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi. Etkinlikte, bağlama kursiyeleri ve eğitmenleri Özlem Keskin THM Sazları eşliğinde türkü seslendirdiler. Doyasıya eğlenen katılımcılara komitelerin kendi elleriyle emekleriyle ürettikleri kokulu taşlar hediye edildi.

Suadiye Sanat Buluşması

Kadıköy Belediyesi’nin 2016 yılında Suadiye’de açtığı Sanat Atölyeleri’nde 1.Suadiye Sanat Buluşması gerçekleşti. Suadiye Gönüllüleri ve Don Kişot Sanat’ın da destek verdiği buluşmada, karikatür, resim, seramik, heykel sergileri, ebru sanatı, workshop, zeybek dansı ve söyleşiler gerçekleşti. Etkinliğe Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda mahalleli ve sanatsever katıldı.

Makyaj ve Moda Hakkında Bilgiler

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Crative (Yaratıcı Direktör) Neslihan Aydın’ı konuk etti. Katılımcılara makyaj ve moda hakkında bilgi veren Aydın, moda dünyasında kendisinden söz ettirecek butik çalışmaların daha revaçta olduğunu, kişiye özel tasarımların yapıldığını, kadınların makyaj yaparken bitkisel kökenli ve aloa veralı içerikli makyaj ürünlerini tercih etmelerini önerdi ve yüze göre makyaj uygulaması konusunda gönüllüleri bilgilendirdi.

Unutulmaz Bir Caz Konseri

‘Tayla Koray Caz Trio’ konseri Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ev sahipliğinde, ünlü sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Erkin Koray’ın yeğeni olan piyanist ve solist Tayla Koray tarafından kurulan grup, Erkenci Kuş dizisi oyuncularından tanınmış tiyatro sanatçısı solist ve kornet Taylan Erler, solist ve gitarist Görkem Asmaz’dan oluşuyor. Tayla Koray’ı Erkin Koray’ın kardeşi Korkut Koray ve televizyonların sevilen hava durumu sunucusu Gökhan Abur da yalnız bırakmadılar ve unutulmaz bir konser verdiler. Geceye, Pepino Hayri, Gökhan Yıkılgan, Arif Alaşan gibi sanat dünyasından birçok sanatçı da konuk olarak katıldılar. Konserin sonunda program yapımcısı Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına gruba bir teşekkür plaketi sundu. Gece tüm sanatçıların sahnede birlikte söyledikleri şarkılar ile sona erdi.