Gönüllülerde bu hafta

Dünya Ses Günü kutlandı

Kadıköy Belediyesi ve Gönüllü Merkezi organizasyonuyla, Dünya Ses Günü kutlandı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bariton Sedat Öztoprak anısına Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Soprano Efsun Öztoprak’ın sanat yönetmenliğinde birçok tanınmış ses sanatçısı konser verdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, “Dünya Ses Günü sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için, her yıl dünyanın birçok ülkesinde konserler, halka açık paneller, çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Son dört yıldır da Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Ses Günü kutlamasını bu yıl, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski müdürü, Kadıköy Belediyesi ‘İstanbul’un Sesi Çok Sesli Korosu’ Şefi Bariton Sedat Öztoprak anısına gerçekleştirmekteyiz. Dünya Ses Gününde, Soprano Efsun Öztoprak’ın sanat yönetmenliğinde, en önemli iletişim aracımız sesimiz ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile Türk müziğinden, opera ve müzikale kadar farklı müzik dallarındaki muhteşem sesleri bir araya getirdik.” dedi.

SES HAKKINDA HER ŞEY

Etkinlikte bulunan Dünya Ses Günü Türkiye Komite Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yelken; “Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır. Sadece günlük hayatımızda ve eğitimde değil, mesleğini sesini kullanarak icra eden kişiler için, iş hayatında da çok önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca kendimiz duygusal olarak ifade edebilmemizi mümkün kılar. Ses, bir müzik enstrümanı olarak sanatın ve kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bunların yanında bazı ses hastalıklarının tehlikeli rahatsızlıkların ilk belirtisi olması, halkın ses sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Tüm bu gereksinimlerin ışığında, sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için her yıl Dünya Ses Günü kutlanıyor.” dedi. Aynı zamanda Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan Prof. Dr. Kürşat Yelken etkinlik öncesi ‘Ses Hakkında Her Şey’ konulu bir konferans verdi.

Suadiye’den Çocuklara Hediye

Suadiye Gönüllüleri, yaz okulu çalışmalarını gerçekleştirdiği Münevver Şefik Fergar İlkokulu'nda eğitim gören 400 çocuğa kalem, kitap, defter gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıttı. Çocuklar gönüllülere teşekkür etti. Organik Tarım Çiftliği’ne Ziyaret Suadiye Gönüllüleri, Çevre ve Kültür komitesi etkinliği kapsamında günübirlik olarak Kandıra'da yer alan organik tarım çiftliği ve turizm merkezini ziyaret etti. 350 manda ile günde 2 ton süt ve çeşitli İtalyan peynirlerinin üretildiği çiftliği gezen gönüllüler burada üretilen ürünlerden satın aldı. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olan çiftlikte geziye katılanlar tohum bankası, seramik, peynir ve ekmek atölyelerini de gördüler.

Fikirtepe’de Sergi

Fikirtepe Gönüllüleri yılsonu el sanatları ve dikiş sergisi açıldı. Çok sayıda davetli ve mahallelinin katıldığı sergide gönüllü evi kursiyerlerinin yaptığı el sanatları ve dikiş ürünleri sergilendi. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlikte Fikirtepe Gönüllü Evi Başkanı Ece Şebnem Bayhan desteklerinden dolayı tüm öğretmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Göztepe’de Nostaljik Kartpostallar

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, geçmişte iletişim yolları arasında önemli bir yer tutan, duygu ve düşüncelerimizi paylaşma aracı olan kartpostallardan oluşan bir sergi açtı. Göztepe Gönüllü Evi’nde açılan sergi 17 Mayıs Cuma gününe kadar görülebilir.

Erenköy’ün GAP Gezisi

Erenköy Gönüllüleri, Güneydoğu Anadolu bölgesine, kalabalık bir katılımcı grubu ile gezi düzenledi. Adana’dan başlayan gezi programı, Gaziantep Zeugma müzesindeki dünyaca ünlü Çingene kızı panosunun büyüsüne kapılarak, bakırcılar çarşısında dolaşırken tarihi bir mekânda yudumlanan kahveler, Birecik’te Doğa Koruma Milli Parkı ve nesilleri tükenmekte olan kelaynakları görerek ve baraj suları altında kalan Halfeti’de yağmur eşliğinde yapılan tekne turuyla devam etti. 1.Antiochos’un yaptırmış olduğu mezar ve anıtsal heykelleri fotoğraflamak için Nemrut dağına tırmanan grup, Midyat’ta Süryani zanaatkârlarının el emekleri gümüş telkâri takıları alışverişi yaptılar. Sırasıyla birçok Kilise ve Manastır, Hasankeyf, Göbekli Tepe, Harran ve Şanlıurfa Balıklı Gölü gezen ve Hatay müzesinde sergilenen eşsiz mozaik panoların mitolojik hikâyelerinde hayallere dalan grup, büyük bir keyifle geziyi tamamlarken, organizasyon için Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler.

Zühtüpaşa’dan Kültür Gezisi

Zühtüpaşa GönüllüleriCumalıkızık,Gölyazı, Mudanya bölgesinegezi düzenledi. Gezide 500yıllık Cumalıkızık köyünü gezen gönüllüler,köy geçmişine ait eşyaların sergilendiği Etnografya Müzesi ve sanat evi,Cin Aralığı Sokağı, Cumalıkızık Cami,Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun çeşmesini gördükten sonraGölyazı köyü,Ulubat gölü,Eski bir Rum yerleşim yeri olan Trilye’ye geçerek buradaFatih camii,duvarlarına tarihte ilk kez resim yapılan kemerli kilise, yohanes kilisesive öncedenpapaz okulu olarak inşa edilen ve 1980’li yıllara kadar okul olarak hizmet veren taş mektebi de gördükten sonra Mudanya’da geziyi tamamlayan gönüllüler rehber eşliğinde gün boyunca gezip bilgilendiler.

Göbeklitepe’nin Şifreleri

Doç. Dr. Haluk Berkmen, Rasimpaşa Gönüllü Evinde Göbeklitepe gezisinden elde ettiği deneyim ve bilgilerini anlattığı ‘Göbeklitepe’nin Şifreleri’ isimli bir seminer verdi. İlgi ile izlenen seminerde Göbeklitepe bölgesinde yaşamış olanlar neden daire şeklinde tapınaklar yaptı? Tapınaklardaki taş sütunlar üzerinde oyulmuş kabartmaların anlamı neydi ve bize hangi mesajlar aktarılmak istendi? Dünyanın diğer bölgelerinde Göbeklitepe tapınaklarına benzer yapılar var mı? gibi sorular cevap buldu.

Teknoloji Bağımlılığı

Kriton CuriGönüllüleriEğitim ve Kültür komitesi Klinik Psikolog Hanife Uğur Kural’ın konuk olduğu ‘Teknolojiye Bağımlılık ve Bağlılık’ konulu seminer düzenledi. Bağımlı olmak ile bağlı olmakarasındaki ayırımı anlatanKural, Bağımlılık, sizezarar veren şeyleri bırakmamahalidir, örneğin telefon, sigara,alkol,alışveriş, aşırı yemekyeme, futbol bağımlılıkları. Tıbbi tanımıise istemli,zorlantılı bir beyin hastalığıdır. Cep telefonu ve bilgisayar olmadan bir kişi yaşayamıyorsa maalesef o kişi teknoloji bağımlısıdır. Bağımlılıktan korunmak için duygularınızı hissedin ve konuşun,ilişkilerinizi sağlamlaştırın,zihninizi,bedeninizi ve duygularınızı sevin ve güvenin.” dedi.

Pozitif Düşüncenin Gücü

Zühtüpaşa Gönülüleri Uzman Psikolog Asuman Özaydın’ın katılımıyla “Pozitif Düşüncenin Gücü” konulu söyleşi düzenledi. Özaydın, pozitif psikolojinin ana konularından olan pozitif düşünce kavramının, kendini iyi hissetmeye, iyileşmeye katkılarından dolayı önemli olduğunu, düşüncelerin sağlıklı ve pozitif olmasının duyguların iyi olmasını, duyguların iyileşmesinin ise kendini iyi hissetmek ve bütüncül iyileşmeyi sağladığını belirtti ve sağlıksız düşünce kalıplarına dikkat çekerek, olumlu dil kullanmanın önemini vurguladı. Pozitif düşüncelerinde kas egzersizleri gibi üzerinde çalışılarak, öğrenilebilinecek ve geliştirilebileceğini, bunun için, küçük adımlarla ilerlememiz gerektiğini söyledi. Söyleşi, pozitif düşünce egzersizleriyle sona erdi.

Meditasyonla Uyanış

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Araştırmacı Yazar Gürdal Öztürk tarafından seminer verildi. Seminerde, dinlerin geçirdiği süreçler ile kişisel gelişimle başlayan süreçlerin birbirine paralel olduğu sonunda doğruluk, iyilik ve güzelliğe varıldığı anlatıldı. Seminer meditasyon seansıyla sona erdi.

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