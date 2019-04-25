Gönüllülerde bu hafta...

Makedonya’da TSM Konseri

Şef Fulya Soyata yönetimindeki Kadıköy Halk Eğitim TSM Korosu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi işbirliğiyle Makedonya’da konser verdi. Konsere Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kadıköy Halk Eğitim Müdürü Hülya Narsap ve okul müdürlerinden oluşan 25 kişilik bir ekip katıldı. İki ülke arasında dostluk köklerini sağlamlaştıran konser sonunda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Bakan Elvin Hasan tarafından plaket takdim edildi.

Yaşam Üzerine Bir Sohbet

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Adalet Bakanlığı’na bağlı İstanbul Çocuk Eğitimevi’nde kalan 12-18 yaş grubu, kesin hüküm giymiş erkek çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurumun konferans salonunda bir etkinlik düzenledi. Çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri veren ve bu konuda yayınlanmış makaleleri ve kitapları bulunan Psikolog Yazar Doğan Cüceloğlu iletişim ve yaşam üzerine interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Söyleşi bitiminde İstanbul Çocuk Eğitimevi Müdürü Aysun Güven, Doğan Cüceloğlu ve Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer’e katkıları için teşekkür plaketi sundu.

Kursiyerler Belgelerini Aldı

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı. Fikirtepe Gönüllü Evi Başkanı Ece Şebnem Bayhan gönüllü öğretici Günsel Mütevellioğlu’na teşekkür etti ve kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik ederek katılım belgeleri ve hediyelerini verdi.

Göztepe’den Etkinlikler

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi Sağlıklı Yaşam Koçu Dilek Çalışır’ı konuk etti. Etkinlikte hayatı değiştirmek mümkün mü?, Sen değiştiğinde dünyan nasıl değişiyor? sorularının yanıtları arandı. Çocuk komitesinin diğer etkinliği ise Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu 1. sınıfı öğrencilerini Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi tiyatro salonunda sergilenen Ağustos Böceği ve Karınca oyununa götürmek oldu.

Bostancı’dan İznik’e

Bostancı Gönüllüleri İznik’e gezi düzenledi. Gönüllüler gezide, Romalılar tarafından Bizans döneminde inşa edilen 1331 yılında Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya Cami’yi, İznik ve çevresinden toplanan arkeolojik kalıntılar ve eserlerin sergilendiği İznik Müzesi’ni, Çini atölyesini, tarihi hamamları gördü ve Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik gölü kıyısında dolaşarak geziyi tamamladı.

Dengede Olmak

Fenerbahçe Gönüllüleri Neco Egeli’nin konuk olduğu ‘Dengede Olmak’ isimli söyleşi düzenledi. Söyleşide konuşan Egeli, “İnsan beyni kişinin düşünme ve inanç sistemine göre çalışır. Mutluluk veya mutsuzluk önümüze çıkan olaylara deneyim olarak bakmadan o olayı manalaştırmamızın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durumda bakış açımızı değiştirdiğimizde manada değişir. Hayatı anlamaya çalışma, onu yaşa hayal kur yaşadığın deneyimlerden ders al, tekâmülü kabul et, hayır demeyi öğren sevgiyi de anlamaya çalışma, sevgini içinde yaşa.” dedi.

Kalp Sağlığı Hakkında

Feneryolu Gönüllüleri, Sosyal Sorumluluk komitesi öncülüğünde Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Çağlar’ı konuk etti. Çağlar, tansiyonun oluşumunu, kalbin damarlar üzerindeki etkilerini ve hastalıklardan korunma yollarını interaktif olarak gönüllülere aktardı.

Bir Uzakdoğu Felsefesi Mandala

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Lokal Komitesi, Mandala konusunda bilgi vermek üzere Sosyal Girişimci, Eğitmen Banu Yılmaz’ı konuk etti. Mandala’nın bir Uzakdoğu felsefesi olduğunu söyleyen Yılmaz, kutsal mekanlarda, mandala çizimleri ve boyamalarını görmenin mümkün olduğunu, mandala ile uğraşanların ruhsal yapısının düzeldiğini, dikkatlerini toplama süresinin azaldığını, stresle baş edebildiğini, duygularını kağıda çok kolay aktarabildiğini vurguladı.

Zühtüpaşa’dan İlk Yardım Eğitimi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim komitesi AKA (Arama Kurtarma Araştırma) derneği yetkilisi Fitnat Ünal önderliğinde Nurettin Teksan Ortaokulu, Bostancı ve Melahat Şefizade Ortaokulu’nda ilk yardım eğitimleri verdi. Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem riski altında bulunduğunu belirten Fitnat Ünal afetler konusunda hala büyük bilgi eksiklerinin olduğunu, hazırlık eğitim ve bilinçlenme konularında yeterince gelişme sağlanamadığını söyleyerek eğitime katılan öğrencilere afetler öncesi ve sonrasında neler yapılabileceği, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, ilimizde ve ülkemizde meydana gelen afet türleri, afet çantasının önemi ve içinde neler olması gerektiğini anlattı.

Aile Dizimi Çalışması

Zühtüpaşa Gönüllü Evinde Nermin Uzun’un katılımıyla Aile Dizimi çalışması yapıldı. Sistem nedir, kaça türlü sistem vardır konularının işlendiği çalışmada Nermin Uzun, “Kişi ailesi ve kendi geçmişindeki tıkanıklıkları simüle etme şansını yakalar, dışarıdan bir gözlemci olarak aynı deneyimleri yaşar ve uzun süreli bastırılmış olanı, bilinç düzlemine çıkarıp ruhsal acılarımızın kökenini görmeyi, donmuş, bloke olmuş duygularımızın yeniden canlanmasını sağlar.” dedi.

Bilinçaltının Senaryosunu Okumak

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Uzman Dr. Seda Ülgen, “Bilinçaltının Senaryosunu Okumak” isimli seminer verdi. Seminerde çekirdek inancını saptama, nasıl değiştireceğini öğrenme, yaşam kalitenizi ve iletişiminizi bozan düşünce kalıplarını saptamak ve dönüştürmek, hayallerinizi gerçekleştirmek için bilinçaltınızla dost olmak, bilinçaltının size hizmet etmesini sağlamak konuları hakkında bilgi verildi.

Cemal Süreya Anması

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Şair Bilgin Sayar ve Şair Hüsnü Demiralay moderatörlüğünde düzenlenen Şiir Atölyesinde ‘Cemal Süreya’ anıldı. Atölyede şairin biyografisi anlatılıp, çeşitli şiirleri okundu.

Suadiye’den Bağış

Suadiye Gönüllüleri Sağlık Komitesi Kartal Bedensel Engelliler Derneği’ne 2 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Gönüllüler tüm bağışçılara ve lojistik destek sağlayan Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ettiler.