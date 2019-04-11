Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da sağlık, sanat, gezi olmak üzere pek çok etkinlik düzenledi.

Bostancı’dan Doğa Gezisi

Bostancı Gönüllüleri Çatalca’da bulunan “flamingo köyü”ne gezi düzenledi. Gönüllüler buradaki mini hayvanat bahçesinde flamingoların yanı sıra ördek, kaz, tavus kuşu, kuğu, sülün, civciv ve tavukları görme fırsatı buldular.

Rüya Görmek

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde Ece Kafkas, rüyalarla ilgili bilgi verdi. Kafkas; “Uyandıktan sonraki 5 dakika içerisinde rüyalarınızın yarısını unutursunuz 10 dakika sonra ise yüzde 90’ı hafızanızdan silinmiş olur. Herkes rüya görür ciddi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmayan her insan rüya görür. Rüya görmediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü yalnızca rüyalarınızı hatırlamıyorsunuz.” dedi.

İnsan, Beyni ile Doyar Fenerbahçe Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezi’nde İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya’yı ağırladı. Kalıcı kilo kontrolünün püf noktalarını anlatan ve yanlış diyet uygulamalarına değinen Kaya; “Bir canlı ne kadar az yerse, o kadar çok yaşar. Sağlıklı ve kalıcı olarak zayıflamak akılda başlar. İnsan beyni ile doyar, midesi ile değil” dedi. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Ayça Kaya, sunumunun ardından ‘Sayarak Zayıfla’ adlı kitabını okurları için imzaladı.

Feneryolu’ndan Kültür Gezisi

Feneryolu Gönüllüleri, Kültür sanat komitesi öncülüğünde semt sakinleri ile birlikte, 40 kişilik bir grupla Eskişehir gezisi düzenledi. Gezide, mumya müzesi, Sazova Masal Park, Türk Dünyası Bilim Sanat Ve Kültür Müzesi, yapay denizi ve plajı olan Kent Park, panaromik manzaraya sahip Şelale Parkı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Alaaddin Camii, Tülomsaş Fabrikası’nın bahçesinde özel bir bölümde sergilenen Türkiye’nin ürettiği ilk otomobil olan Devrim otomobilini gördüler.

Nazım Hikmet Anıldı

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi’nin düzenlediği ‘Şiir Günleri’ etkinliğinde Nazım Hikmet anıldı. Şair Hüseyin Çeliker’in organize ettiği, Moderatörlüğünü Şair Mustafa Yılmaz’ın yaptığı şiir gününde Şair Nurcan Çelik, Nazım Hikmet’in hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler verdi katılımcılar tarafından Nazım Hikmet şiirleri okundu.

Dünya İçin Bir Şey Yap

Kriton Curi Gönüllüleri Eğitim Kültür Komitesi,Prof.Dr. Orhan Kural’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Dünya İçin Bir Şey Yap’ isimli söyleşi düzenledi. Yaşamamacından, hedeflerinden, anılarından, gezilerinden, konferanslarından,vefalıve ilkeli dostlarından bahseden Kural, slaytlar, şarkılar eşliğinde dünya için birşeyler yapmak adınageçmişten günümüze sürdürdüğü mücadelesini anlattı.Hediye ettiği kitaplarını da imzalayan Kural,Kriton Curi gönüllüleriniGayrettepe’de müze haline çevirdiği evine davet etti.

Sağlığımızı Tehdit Eden Unsurlar

Kriton Curi GönüllüleriHalkla İlişkiler Komitesi, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar’ı konuk etti. Beslenme hastalık ilişkisikonusunda bilgi veren Dizdar, et ve tavuk ürünlerinde kullanılan ilaçları, artan kanser hastalıklarını,otizmin nedenlerini, tarımda meyve ve sebzelerde kullanılan suni gübreleri anlattı. Dizdar ayrıca, gençlerin doğal beslenme konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Merdivenköy’de Sağlık Semineri

Merdivenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi’nin düzenlediği etkinlikte Kadıköy Belediyesi Dr.Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden Dr. Nilüfer Ünal, kulak burun boğaz hastalıkları konusunda bilgiler verdi.

İletişim Süreci

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Filiz Cüretlibatır’ın konuk olduğu ‘İletişim’ konulu atölye çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada iletişimin özellikleri, iletişim sürecinin nasıl oluştuğu ve iletişim sürecinin temel öğeleri konularında bilgi verildi.

Penceremden Manzaralar

Erenköy ve Moda Gönüllü Evi resim öğretmeni Sevinç Köstepen ve kursiyerlerinin hazırladığı ‘Penceremden Manzaralar ve Kapılar’ konseptli yağlı boya resim sergisi Büyük Kulüp sergi salonunda sanatseverlerle buluştu. Dönem başında atölye çalışmalarına başlayan kursiyerler, yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıyla yoğun bir çalışma dönemi geçirdiler ve hazırlıklarını tamamladılar. Sergi açılışını yapan Moda ve Erenköy Gönüllü Başkanları Estella Eskenazi ve Nurhan Sözer, emeği geçenlere teşekkür ettiler ve günün anısına eğitmen Sevinç Köstepen’e plaket sundular.

Mitoloji Atölyesi Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde Aykut Ekşioğlutarafından ‘Zanaatkâr Tanrı ve Tanrıça Athena ve Hephaestus’ isimli seminer düzenlendi. Antik Yunan heykelleri ile ilgili bilgi veren Ekşioğlu, mermer heykellerin bugünkü beyaz görünümlerinin aksine ilk yapıldıkları yıllarda renkli olduklarını, çeşitli bilimsel yöntemlerle üzerlerindeki renkler belirlendikten sonra günümüzde renkli rekonstrüksiyonlarının yapıldığını anlatarak Türkiye’de bulunan tapınaklara ve günümüzdeki izlerinede değindi.

Şamanizmin Tarihçesi

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Burcu Yeryüzü tarafından “Şamanizmin Tarihçesi” konulu bir seminer verildi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Amerika kıtasından Afrika kıtasına, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan Şaman kültürünün tarihçesi, şifa teknikleri ve bilinmeyenleriaktarıldı.

Zihin ve Bilinçaltı

NLP Uzmanı Ufuk Önen, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde ‘Zihin ve Bilinçaltı’ konulu söyleşi düzenledi. Önen, nefes alıp verişimizin zihin ve bilinçaltı ilişkisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek dikkatimizi başka bir yöne çevirdiğimizde bilinçaltının hemen devreye girdiğini söyledi.

İyi Ki Doğdun Cem Karaca