Gönüllüler yemekleriyle yarışıyor

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle gerçekleşen yemek yarışmasında gönüllüler lezzetteki iddialarını ortaya koyuyor

Gönüllü evlerinde bu günlerde buram buram yemek kokuları yükselirken bir yandan da tatlı bir rekabet baş gösteriyor. Bu durumun nedeni ise Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle gerçekleşen “TAT ile Lezzetin Ustaları Yarışıyor” etkinliği. Tüm Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin katılımına açık olan yemek yarışması geçtiğimiz ay başladı. Yarışmaya katılmak isteyen gönüllüler, kendilerine en yakın gönüllü evine giderek başvuru yaptı. Başvuru sırasında TAT ürün paketlerini alan gönüllüler yarışmaya katılabilmek için ilk aşamayı tamamlamış oldu. TAT’ın domates salçalarıyla yaptıkları yemeklerini jüriye sunan gönüllüler, ön elemeyi geçip, yarışmaya katılabilmek için kıyasıya yarıştılar. Ön eleme sonucu olarak 8 gönüllü evinden toplamda 123 gönüllü yarışmaya girmeye hak kazandı.

Yarışmanın daimi jürileri arasında; Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ Ateş, şef Cenk Akkaya, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan Dülger, TAT Gıda’yı temsilen Alper Özgür yer alırken her tadım yapılan günde, farklı bir Kadıköy Belediye Gönüllüsü de jüri koltuğundaydı.

ANADOLU MUTFAĞI KADIKÖY’DE

Gazete Kadıköy olarak 5 Mayıs Cuma günü Sahrayıcedid Gönüllü Evi’nde gerçekleşen yarışma heyecanına tanık olduk. 30’dan fazla yarışmacı Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini jürinin damak tadına sundu. Jüri üyeleri yemekleri sunum, ahenk, lezzet ve yaratıcılık alanlarında değerlendirerek puanlamalarını yaptı.

MAHALLE BİRİNCİLERİ GELİYOR

Puanlamalar neticesinde 17 Mayıs Çarşamba günü yarışmanın “Mahalle Birincileri” ilan edilecek. Mahalle Birincileri unvanını kazanan 8 farklı kişi hem finale katılmaya hak kazanacak hem de yemek tariflerini kendi ismiyle Sofra dergisinde yayımlama şansı bulacak.

FİNALDE BÜYÜK ÖDÜL

Finalde yarışmaya hak kazanan 8 kişi, 6 Haziran tarihinde yemeklerini, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA)’nde jüri önünde profesyonel bir mutfak atölyesi koşullarında zamana karşı hazırlayacak. Yemek yapımında yarışmacılar TAT ürünlerini kullanacak, özel tarifleri için gereken diğer malzemeler de yine TAT tarafından karşılanacak. Finalde birinci gelen kişiye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncü kişiye ise bin TL verilecek. İlk üçte yer alamayan yarışmacılara da 500 TL değerinde Migros hediye çeki ve TAT gıda paketi verilecek.