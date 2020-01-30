Gönüllüler Kahvesi: Paylaştıkça çoğalıyoruz

İhtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla dört yıl önce bir avuç gönüllüyle yola çıkan Gönüllüler Kahvesi, “Biz istedik gönüllüler verdi. Ancak bölüşürsek tok oluruz” diyor

Şimdi size kendinizi samimi bir sohbet ortamında bulmak isteyeceğiniz, yeni bilgiler öğrenirken ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabileceğiniz bir mekân olan Kadıköy Gönüllüler Kahvesini anlatmak istiyorum... Dört yıl önce bir avuç gönüllünün çabasıyla Yeldeğirmeni’nde açılan Gönüllüler Kahvesi, çocuklarını okula gönderemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan tüm ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Sağlık alanından hukuksal desteğe kadar birçok alanda ücretsiz hizmet veren Gönüllüler Kahvesi’nin şimdilerdeki kampanyası, her hafta düzenlenen söyleşilere katılmak için erzak getirme şartı getirmesi. Erzaklar tek bir noktada toplandıktan sonra derin bir araştırma sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gönüllü katılımcılar bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken bir yandan hayata dair ilginç bilgiler öğreniyor.

“SARSILMAZ BİR GÖNÜLLÜ ZİNCİRİ KURDUK”

“Ben ne yapabilirim cesaretini gösteren insanların birleşmesiyle” oluştuklarını söyleyen Seda Akpınar Şenyuva, “Bu işe ilk başladığımız zamanlar haftada bir buluşup kendi aramızda belirlediğimiz ailelere ufak tefek yardımlarda bulunuyorduk. Yine böyle bir buluşma sırasında Kadıköy’deki bu yeri keşfettik ve sosyal medya üzerinden kurduğumuz sayfayla sarsılmaz bir gönüllü zinciri kurduk. Burada esas olan tek şey kendi kabuğumuz dışına çıkıp farklı canlara destek olmak.” şeklinde konuştu. Şenyuva sözlerine şöyle devam etti “Etkinlikte topladığımız erzakları kategorize ettikten sonra ilk hedef ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesi. Bu yönde çağrı aldığımızda harekete geçip kısa bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu sebepten bir ziyaret formu oluşturduk ve bu form sayesinde ailenin daha çok nelere ihtiyaç duyduğunu tespit edebiliyoruz.”

“DERDİMİZ YOLDA KALMALARINA ENGEL OLMAK”

Düzenledikleri yardım kampanyası ile 45 aileye 6 ay boyunca yardımda bulunan Gönüllüler Kahvesi üyeleri Fatoş Deniz ve Seda Akpınar Şenyuva “Amacımız yolda kalan ailelere yola devam etmeleri için destek olmak. Derdimiz onlar çalışmasın, ekmek elden su gölden yaşasın mantığı değil buna izin vermiyoruz. O yüzden aile profilimizde daha çok şiddet mağduru, babası olmayanlar yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

“HER İŞİ DEPARTMANLARA AYIRDIK”

Genel anlamda lokasyonlarının Anadolu yakası olduğunu belirten gönüllüler, “Doğu’da yardıma muhtaç birçok köy okuluna ve ailelere ulaştık. İşleri daha koordineli yürütmek açısından bölümlere ayırarak yolumuza devam ediyoruz. İşimizin en güzel kısmı ise din, dil, ırk ayırımı yapmadan böyle bir projeyi gerçekleştirmek oldu. Bir sonraki projemiz bebek bezi toplamak ancak biraz maliyetli olduğu için zorlanıyoruz.” dedi.

Açıldığı günden buyana her etkinlikte olduğunu söyleyen Gönüllü Burhan Kılıçarslan ise “Ben ilk olarak bir arkadaş tavsiyesi ile geldim. Gelen kişileri tanıdıkça ve yaptıklarını öğrenince yıllardır yardım etme şeklini burada bulduğumu anladım. Burada yapılan tüm etkinliklerin bir geri dönüşüm mantığı olduğundan söz edebiliriz.” şeklinde konuştu.