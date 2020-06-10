Gönül rahatlığı ile yiyip için

Normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan Khalkedon kafe ve restoranlarında tüm hijyen kurallarına dikkat edildiğini söyleyen gıda mühendisi Ahmet Küçükkınalı “Kadıköylüler gönül rahatlığıyla gelebilir” diyor

Korona salgını nedeniyle kapatılan ya da masaları kaldırılan lokanta, kafe, restoran ve pastaneler 1 Haziran itibarıyla açıldı. Yeni düzenlemeye göre hizmet vermeye başlayan işletmeler belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’ye kadar hizmet veriyor. Bu işletmeler arasında Kadıköy Belediyesi iştirak şirketi olan KASDAŞ tarafından işletilen kafe ve restoranlar da yer alıyor.

Her ne kadar normalleşme adımları atılıyor olsa da yurttaşlar özellikle dışarıda yemek yeme konusunda hâlâ endişe taşıyor. Kullanılan malzemelerden tutun da, çalışanların sağlığı ve hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye ne kadar dikkat edildiği, dışarıda yemek zorunda olan ya da değişiklik isteyenlerin başlıca kaygıları arasında yer alıyor.

Khalkedon kafe ve restoranları öncelikle belediye işletmesi olması ve geniş alanlara yayılmaları nedeniyle Kadıköylüler arasında öncelikle tercih edilen işletmeler arasında yer alıyor. Mart ayında salgın başladıktan hemen sonra önlem amaçlı kapılarını kapatan kafe ve restoranlar geçtiğimiz hafta tekrar hizmete açıldı. İşletmelerde hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilirken aynı zamanda fiziksel değişiklikler de yapılmış. Restoranların mutfakları yenilenmiş, zeminleri de kolay temizlenebilir seramikle kaplanmış.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

İşletmelerde girişte bir personel dezenfektan ve ateş ölçerle birlikte gelenleri karşılayıp tüm müşterilerin ve çalışanların ateşini ölçüyor. Tüm çalışanlar maske veya siperlik takıyor. İşletmeler hizmete açılmadan önce dezenfektanlarla temizleniyor. Tüm masalar arasında en az 1,5 metre mesafe var. Eskiden 1000 kişiye hizmet verebilen Fenerbahçe Khalkedon, artık en fazla 400 kişiye hizmet veriyor. Aynı durum Kalamış Khalkedon için de geçerli. Masa ve sandalyelerin yarısından fazlası kaldırılmış. Masalarda tuzluk, baharatlık yerine el dezenfektanları ve tek kullanımlık baharatlar var.

İşletmeler açılır açılmaz temizlik personeli zeminden tuvaletlere kadar tüm alanları dezenfekte edip temizliyor. Tuvalet ve lavabolar gün içinde 10 dakikada bir kontrol edilip temizleniyor. Her masa müşteri kalktıktan sonra yeniden dezenfekte ediliyor.

Gıda Mühendisi Ahmet Küçükkınalı, “Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda tüm kurallara eksiksiz riayet ediyoruz. Bunlar neler? Kapıda ateş ölçümü, dezenfektanlar, sosyal mesafe ölçümü, masaların düzeni, çalışanların hijyeni, masaya servis kuralları gibi tüm kurallara uyuyoruz.” diyor. Tüm çalışanların ateşlerinin işe geldiklerinde ölçülüğünü anlatan Küçükkınalı, şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlamadıklarını anlatıyor: “Çalışanlarımız müşteriyle aralarındaki 60 cm mesafeyi koruyorlar. Her masada dezenfektanımız oluyor. Müşteri kalktıktan sonra masayı tekrar dezenfekte ediyoruz. Geniş alanlara sahip olduğumuz için bir metreden beş metreye kadar sosyal mesafemiz var. Bu yüzden misafirlerimiz gönül rahatlığı ile yemeklerini yiyebiliyorlar.”

Müşteriler kadar çalışanların da sağlık ve hijyenine dikkat edilen işletmelerde çalışanların birbiriyle ve müşterilerle mesafesine de dikkat ediliyor. Servis bölümünde çalışanlar her servisten sonra ellerini dezenfekte ediyor. Mutfak bölümünde çalışan personelin maskeleri 2 saatte bir serviste çalışan personelin maskesi 4 saatte bir değişiyor.

SOSYAL MESAFE KORUNUYOR

Kafeteryalarda self servis uygulamasının devam ettiğini belirten Küçükkınalı, şöyle devam ediyor: “Sosyal mesafe için halkalar hazırladık, müşteriler kuyruğa giriyor. O yüzden orada da sosyal mesafe bozulmuyor. Herkes yiyeceğini alıyor masasına gidiyor. Masalar arasında da mesafe korunuyor.” Tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Küçükkınalı, “Biz tüm önlemlerimizi aldık, Kadıköylüler gönül rahatlığıyla gelebilir” diyor.

İSTEYENE KARTON TABAK

Yıkama işlemlerinin makinede 90 derecede yapıldığını söyleyen Kalamış Khalkedon birim sorumlusu Mustafa Gümüş “Tüm tabak ve bardaklarımız 90 derecede yıkanıyor ama isteyen müşterilerimize tek kullanımlık bardak ve tabaklarda da hizmet veriyoruz. Klima kullanmıyoruz, doğal havalandırma yapıyoruz. Uyarı levhalarımızı her yere astık. Her gelen müşterinin ateşini ölçüyoruz.” diyor. Kalamış Khalkedon geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler tarafından denetlemeden de geçmiş. Gümüş, tüm kurallara dikkat edildiği için kendilerine teşekkür edildiğini söylüyor.

Fenerbahçe Khalkedon sorumlusu Hasan Hüseyin Sönmez de Hava sıcaklığının giderek arttığı bu günlerde açık havada ve tüm hijyen kurallarına uyulan işletmelerdeki hizmetten Kadıköylüler de oldukça memnun olduğunu söylüyor.