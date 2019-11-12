Gökyüzüne bakıp astronomi konuştular

Astronomi ve uzay bilimine artan ilgi, gökyüzü severleri bir araya getirmeye devam ediyor. 9 Kasım akşamı da Fenerbahçe Parkı’nda böyle bir buluşma vardı

Haber: Görkem DURUSOY

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretmen Akademisi tarafından Fenerbahçe Parkı’nda “Teleskopla Gökyüzü Gözlemi ve Astronomi Sohbetleri” başlıklı bir etkinlik yapıldı. Kadıköy Belediyesi’nin de desteklediği etkinliğe ilgi yoğundu.

Farklı branşlarda görev yapan öğretmenler, Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi’nden Zehra Esra Balkan, 50.Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Anadolu Lisesi’nden Birsen Özaktaç, Ali Haydar Ersoy Ortaokulu’ndan Havva Yücel ve Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi’nden Ersin Yücel’in katkı sunduğu etkinlikte İstanbul Kültür Üniversitesi Akademisyenlerinden öğretim üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, evrene dair bir sunum gerçekleştirdi.

IŞIK KİRLİLİĞİ ÇOK

Yelkenci, içinde yaşadığımız evren ve derin uzay cisimlerinin konu edildiği görsel içeriklerle desteklediği sunumunda İstanbul başta olmak üzere ülkemizde pek çok şehrin ortak sorunu olan “ışık kirliliği” üzerinde durdu. İçinde bulunduğumuz Samanyolu gökadasının dünya nüfusunun yalnızca yüzde 25’i tarafından görülebildiğini belirten Dr. Ayşegül Yelkenci, doğadan uzaklaşmanın olası olumsuz sonuçlarından da bahsetti.

Fenerbahçe Parkı’nın en uç noktasına kurulan teleskopun başında bekleyen İstanbul Üniversitesi Akademisyenlerinden Dr. Korhan Yelkenci ile İstanbul Kültür Üniversitesi Astrofizik Yüksek Lisans Öğrencisi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Cihan Berber de katılımcılara gezegenler hakkında bilgi verdi. Uranüs, Satürn ve dünyamızdan yaklaşık 384 bin 400 km mesafede olan Ay ile ilgili ilginç bilgiler veren Yelkenci ve Berber, katılımcılarla birlikte gözlem yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi tarafından gerçekleştirilen uzay gözlemi ve astronomi sohbetleri, kentin farklı alanlarında ve özellikle de bahar aylarında yapılmaya devam edecek.