Giysi kumbaraları mahallelere yerleştirildi

Kadıköy Belediyesi ilçede giysi atık kumbarası yerleştirdi. Kumbaralarda toplanan kıyafetlerin kullanılabilir olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

İlçede 52 noktaya yerleştirilen kumbaralardan toplanan kıyafetler, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olanlara dağıtılıyor. Giysi-Tekstil Ayakkabı konabilen kumbaralar ilçenin erişimi kolay noktalarına konuldu. Kumbaralara bırakılan kıyafetler haftanın iki günü araçla toplanıyor ve ayrıştırma merkezine götürülüyor. Ayrıştırma merkezinde kullanılabilir olan kıyafetler ayrılarak temizlemeye gönderiliyor. Kullanılabilir olan giysi ve ayakkabıların gerekli temizliği yapıldıktan sonra Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kullanılabilir durumda olmayan giysi ve tekstil malzemeleri ise ayrıştırma merkezinde yapılan işlemlerin ardından geri dönüşüme gönderiliyor. Giysi-Tekstil Ayakkabı kumbaralarının yerleri ile ilgili cep telefonu aplikasyonu da kısa bir süre sonra hizmete girecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tekstil atıklarının toplanması projesinin çok yeni olmasına rağmen Kadıköylüler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek "İlk etapta 52 farklı noktaya yerleştirdiğimiz kumbaralara gösterilen ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Hem doğayı koruyan hem de dayanışmayı büyüten bu kumbaralara ilginin önümüzdeki günlerde daha da artacağından eminim” dedi.

MUHTARA DA YURTTAŞ DA MEMNUN

Kumbara projesine Kadıköylü mahalle muhtarları ve yurttaşlar büyük ilgi gösteriyor.

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Soner Arafal : 15 senedir muhtarlığımızda gönüllü ablalarımızla birlikte kıyafetleri amatör olarak topluyorduk, şimdi biraz daha profesyonelleştirdik, her sokakta bu kumbaraları görüyoruz bizim için çok iyi bir proje oldu. Kadıköylüler yardım etmeyi seven bir halk fakat yardım edecek yerlere yönlendirmemiz gerekiyor. Giydiğimiz kıyafetleri 2.el olarak buraya koyup değerlendireceğiz yenilerini de koyacaklarına inanıyorum Kadıköylülerin.

Nihal Engin (Mahalle Sakini) : Öncelikle Kadıköy Belediyesini böyle bir yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum. Paylaşmak güzeldir ve tüm Kadıköylüleri bu uygulamaya davet ediyorum inşallah yerini bulur.

Havva Kurttekin: Çok hoşumuza gitti Kadıköy Belediyesi’ni tebrik ediyoruz. İnsanlar fazla eşyalarını buraya getirip atsınlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırsınlar.

Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman : Çok iyi oldu. Ciddi anlamda atık giysi geliyor muhtarlığımıza. Bunu zaman zaman belediyemiz araç gönderip aldırıyordu ama korunaklı bir kumbaranın olması kişilerin muhtarlığın açık olmadığı zamanlarda da ulaşımına imkan sağlayacaktır. Teşekkür ederiz çok iyi oldu mahalle sakinlerinin şimdiye kadar olduğu gibi daha da artarak kullanmadıkları kıyafetlerini atık kumbaramıza getirmelerini isteriz.

AÇIK GARDIROP 17 YILDIR HİZMET VERİYOR

Kadıköy Belediyesi 17 yıldır uyguladığı Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ile Kadıköylülerin verdiği destekle binlerce malzemeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası salı günleri erkek evsizlere çarşamba günleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yapıyor. Açık Gardırobun adresi ise şöyle Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak Sadıkoğlu Plaza 4 No 2/3