Giresun’dan Kadıköy’e iki kardeş kent

Kadıköy Belediyesi, Giresun’un Soğukpınar ve Eynesil Belediyeleri ile kardeş kent oldu

Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün Giresun’un Soğukpınar ve Eynesil ilçeleri ile kardeş kent olmasına yönelik hazırladığı teklif Kadıköy Belediye Meclisinde oyçokluğu ile kabul edildi. Kadıköy ile Eynesil ve Soğukpınar ilçeleri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasının amaçlandığı protokolde, “İki kent arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin arttırılması, karşılıklı görüş alışverişi sağlanması ve proje ortaklıklar geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi.