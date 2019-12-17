Kadıköy Kent Konseyi, 20 Aralık günü “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” paneli düzenliyor

Kadıköy Kent Konseyi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde panel düzenliyor. 20 Aralık günü gerçekleşecek “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” adlı panel saat 12.45’de başlayacak.

İki oturumdan oluşan panele Abdullah Aysu (Üretici), Zeynep Özsoy (Bilgi Üniversitesi), Elif Tanrıverdi (YerDeniz Kooperatifi), Aytaç Timur (Yeryüzü Kooperatif Girişimi), Serpil Turul (Tüketiciyi Koruma Derneği ) konuşmacı olarak katılacak. Kolaylaştırıcılığını Kemal Kutlay’ın yapacağı “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” panelinde Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu sözcüsü Hüseyin Varış ve Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de konuşma yapacak.