Haftalık Bağımsız Gazete 17 Aralık 2019
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Gıdada örgütlenme: kooperatifler

Kadıköy Kent Konseyi, 20 Aralık günü “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” paneli düzenliyor

Gıdada örgütlenme: kooperatifler
GazeteKadıköy

Kadıköy Kent Konseyi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde panel düzenliyor. 20 Aralık günü gerçekleşecek “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” adlı panel saat 12.45’de başlayacak.

İki oturumdan oluşan panele Abdullah Aysu (Üretici), Zeynep Özsoy (Bilgi Üniversitesi), Elif Tanrıverdi (YerDeniz Kooperatifi), Aytaç Timur  (Yeryüzü Kooperatif Girişimi), Serpil Turul (Tüketiciyi Koruma Derneği ) konuşmacı olarak katılacak. Kolaylaştırıcılığını  Kemal Kutlay’ın yapacağı “Gıdada Örgütlenme: Kooperatifler” panelinde Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu sözcüsü Hüseyin Varış ve Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de konuşma yapacak.

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