Geri dönüşüm karavanı

Kullanılmayan malzemeleri çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden Hakan Kaya’nın Kadıköylülere bir mesajı var: “Sevgili Kadıköylü komşularım. Çöp kenarına bıraktığınız eşyalarınız artık bir karavan oldu!”

Kadıköy’de yaşayan ve atık malzemelerden kendine karavan yapmaya karar veren Hakan Kaya, eski malzemeleri restore ederek ilk günkü hallerine dönüştürüyor ve karavanının bir parçası haline getiriyor. Kentsel dönüşüme giren bir evin ağaçlarından, pandemi sebebiyle kapanmak zorunda kalan bir kafenin masalarına kadar birçok malzeme, yeni yapılan karavanla beraber tekrar hayat buluyor. Kadıköylü Hakan Kaya, atık malzemelerden yapılan karavanın hikâyesini gazetemize anlattı.

“HER ZAMAN HAYALİMDİ”

Atık malzemelerden kendine karavan yapan Kadıköylü Hakan Kaya, beraber yaşadığı iki müzisyen arkadaşı ile aldıkları minibüsü hayalindeki bir karavana dönüştürüyor. Kaya, “Çöp kenarına bırakılan her türlü ahşap eşyayı, ilk dokusunu kaybetmeden restore ediyorum. Bu benim her zaman hayalimdi” dedi.

Kaya, “Moda Caddesi’nde kentsel dönüşüme giren bir evin ağaçları, karavanın iç kaplamasında kullanıldı. Yeldeğirmeni’nde pandemi sebebiyle kapanmak zorunda olan bir kafenin zemin kaplaması, karavanıma yer yalıtımı oldu. Masalarını ise mutfak tezgâhım yaptım. Karavanımın içinde bulunan yalıtım sistemi, bir müzik aleti ya da vokal kayıt alınabilecek düzeye geldi. Aslında buna gezen stüdyo da diyebiliriz” diye konuştu.

“ÇILGIN BİR MEDİTASYON”

Sosyal medya hesabı üzerinden karavanla ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra Kadıköylü insanların ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Hakan Kaya, “İnsanlar merak ediyor ve karavanı görmek istiyorlar. Hatta bazen gelip yardım edenler bile oluyor. Bu artık sadece benim hayalim değil hepimizin hayali” ifadeleri ile karşılaştığı ilgiyi anlattı.

Bu karavanı yapmanın kendisine iyi geldiğini belirten Kaya, “Eski eşyaları atmak yerine yaşatmak çılgın bir meditasyon. Bakım, zımpara ve cila sonrası 20 yıl kullanılan eşya ilk günkü dokusuna ulaşıyor. Çöpe atmak yerine onları yaşatmak beni mutlu ediyor. Bunları yapmak asla bir yetenek değil, asıl mesele doğa dostu olmak. Normalde icra ettiğimiz müziğimizi sadece metropol şehirlerde sergileyebiliyorduk. Gezen evimiz ve stüdyomuz sayesinde ulaşabileceğimiz her yerde müzik yapacağız” dedi.

Kaya Kadıköylü komşularına şöyle seslendi:

“Sevgili Kadıköylü komşularım. Çöp kenarına bıraktığınız eşyalarınız artık bir karavan oldu!”