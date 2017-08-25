Gençlik Sanat komşularıyla çay içti!

Gençlik Sanat Merkezi’nin faaliyetlerini anlatabilmek, ücretsiz kurslarından daha çok kişiyi haberdar edebilmek için yaptığı “Komşularımızla Çay İçiyoruz” etkinliğinin ikincisi gerçekleşti

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi (GSM) yeni etkinliklere imza atıyor. GSM’nin geçtiğimiz ay ilk kez gerçekleştirdiği Komşularımızla Çay İçiyoruz etkinliğinin ikincisi 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleşti. Mahalleliyi, GSM’den haberdar edebilmek, faaliyetlerine katabilmek için yapılan çay etkinliğine Kadıköy’de ikamet etmeyen birçok vatandaş da katıldı. GSM öğretmenlerinin şarkılar söylediği, komşuların hep bir ağızdan eşlik ettiği etkinlikte Gençlik Sanat Merkezi Yöneticisi Yücel Canyaran, yaptığı kısa konuşmasında “Çevremizdeki insanlara hizmet vermekten, gençler için sanat alanı oluşturmak dolayı çok mutluyuz. 500’ün üstünde öğrencimiz var. Gençler buraya mutlu ve isteyerek geliyorlar. Fakat sadece gençlere temas etmek bize yeterli olmadı. İstedik ki Gençlik Sanat, Kadıköy’ün önemli bir noktası olsun. Gençlik Sanat, Kadıköylünün ortak buluşma noktası olsun istiyoruz. Bu amaçla da merkezimizi sizlere daha iyi tanıtabilmek için komşularımızla çay içiyoruz” dedi. Etkinlikte GSM’nin yeni döneminde dans kursu da olacağı müjdelendi. Kadıköylü dans eğitmeni Arda Alaşan tarafından verilecek kurslarda latin Amerikan, klasik ve yöresel danslar kategorilerinde 7’den 70’e eğitim verilecek.

Gençlik Sanat Merkezi adresi: Nazifbey Sok. No: 15 Acıbadem TEL: 0549 794 53 68