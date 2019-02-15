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Gençlerle Felsefe seminerleri başlıyor

Sorularının peşinden giden gençler, 19 Şubat’ta Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde buluşuyor

Gençlerle Felsefe seminerleri başlıyor
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi & Alternatif Eğitim Dergisi & Opus Noesis işbirliğiyle gerçekleşecek olan ve gençlerin etkin katılımını amaçlayan etkinliklerin ilkinde “Soruların İzinden Giden Gençler”, Kadıköy’de Felsefeyle Buluşacak…

15-25 yaş aralığındaki düşünmeye, sorgulamaya meraklı, sorularının izinden gitmek ve kendi şarkılarını söylemek isteyen gençler, bu yolculuklarında felsefe alanında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyen ve araştırmacılarla biraraya gelme fırsatı bulacak.

İlki, 19 Şubat Salı günü 16.00-18.30 ile 19.00-21.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek Gençlerle Felsefe seminerleri, her ayın 3. Salı günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak. Seminerler, toplam 5 buluşmanın ardından 18 Haziran 2019’da sona erecek.

Bilgi için: genclerlefelsefe@gmail.com

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