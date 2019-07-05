Gençlerin tercihi Kadıköy!

Havaların ısınmasıyla birlikte hareketliliği daha da artan Kadıköy’ü, gençlerin neden tercih ettiğini sorduk

Nurseda ŞİLFELER

Anadolu Yakası’nın en canlı ilçelerinden biri olan Kadıköy, özellikle gençler için buluşma ve etkinlikler semti olarak dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçisi olan Kadıköy’ün Moda Sahili de oldukça kalabalık. Bu kalabalığın, sahillerdeki canlılığı koruduğunu düşünen gençlere kıyasla bu fikre katılmayanlar da var. Genel bir tabloya bakıldığında, gençlerin Kadıköy’e gelme tercihlerindekiki en yoğun düşünce, Kadıköy’ün özgürleştirici ve rahat bir ortam sunması olarak göze çarpıyor.

“BAŞLI BAŞINA YENİLİK KATIYOR”

Arkadaşlarıyla sürekli Kadıköy’de buluştuklarını belirten Zeynep Albayraktar, “Kadıköy’e haftada en fazla bir iki kez geliyorum. Çünkü her açıdan rahat edebildiğimiz, herkesin birbirine saygıyla yaklaştığı bir ilçe. En azından bana göre. Moda Sahili özellikle uğrak yerimiz oluyor. Rahat bir sahil, ister kayalıklarda otur denizi daha yakından izle, istersen çimlere uzan ve güneşin tadını çıkar. Ben kendimi Kadıköy’de rahat hissediyorum, burada kendim olabiliyorum.” derken Kadıköy’de, aradığı yeni mekânları, yiyecekleri ve içecekleri rahatlıkla bulabildiğini ifade eden Büşra Şilfeler ise şunları söyledi, “Her fırsatta geliyorum. Bana başlı başına yenilik katıyor diyebilirim, Ayrıca günlük enerjimi de bir anda yükseltebiliyor. Denize olan konumu ve enerjisi sebebiyle de Kadıköy her zaman ilk tercihim oluyor. Ama çok kalabalık, daha düzenli bir yer haline getirilmeli. Bazen çok karmaşık bir yer haline gelebiliyor. Moda Sahil de arkadaşlarımla vakit geçirmek için tercih ettiğim bir yer ama bence birkaç yere güneşlik, bank tarzında şeyler eklenirse sahil daha çekici hale gelir.”

İstanbul da yaşamayan Eren Örs, Yalova’dan buraya staj için geldiğini vurgulayarak, Anadolu Yakası’nda bile olmamasına rağmen gezmek için Kadıköy’e gelmeyi tercih ettiğini belirtti. Örs, “Kadıköy’e haftada bir, iki kez geliyorum. Kadıköy’ün mekanları olsun, gezmek olsun bana çok şey katıyor. Sahiline metrodan iner inmez ulaşabiliyorum mesela, bu benim için oldukça avantajlı.” dedi.

“MODA SAHİL TEMİZ TUTULMALI”

Kadıköy’ün en uğrak yeri olan Moda Sahil’de zaman geçirmeyi seven gençlerin, sahil hakkında şikâyetleri de mevcut.

Moda sahilinde vakit geçirmeyi sevdiğini ve Kadıköy’e mutlaka ayda bir geldiğini söyleyen Gözde Ergen, “Kadıköy’ün oldukça rahatlatıcı ve özgür bir yer olduğunu düşünüyorum. Moda Sahili’nin düzeni oldukça güzel ama insanların da bilinçli olması gerek. Örneğin, insanlar çöplerini çimlerde bırakıyorlar, cam kırıklarıyla dolu olan yerler var. Çöpünü, çöpe atmak neden bu kadar zor anlamıyorum. Burada iş, sahile gelen kesimde bitiyor, herkes temizliğini yapıp gitse daha iyi bir sahil olacak aslında... Denizin ve sahilin temizliği açısından sadece iş belediyeye kalmamalı, insanlar tarafından da muhafaza edilmeli. Böylece temiz ve rahat alanlarda daha iyi vakit geçiririz.” şeklinde konuştu.

Her gün Kadıköy’e geldiğini, yaklaşık on üç yıldan bu yana vaktinin çoğunu burada geçirdiğini dile getiren Onur Tanrıverdi, Moda sahilinin yürüyüş ve hayvanlar için birçok alanı olduğunu, kendilerinin de bizzat hayvanlar için sahilde evler yaptıklarını söyledi.