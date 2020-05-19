Gençlerin sınav kaygısı büyüdü

Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen sınavlar, bu sene korona virüsü engeline takıldı. Yeni düzenlemeyle beraber sınav takvimi değişti, müfredat güncellendi. Gençler, içinde bulundukları zor durumun görmezden gelindiğini söylüyor

Simge KANSU

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, toplum hayatını büyük ölçüde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakaların görülmesiyle beraber eğitime ara verilmiş, kısa bir süre sonra da dersler online platforma taşınmıştı. Öğrencilerin bir kısmı yeni eğitim düzenine ayak uydurabilirken, bir kısmı materyallere ulaşma konusunda hâlâ güçlük çekiyor. Fakat bu eğitim sürecinden en fazla etkilenen kesim hiç şüphesiz sınava girecek olan öğrenciler oldu. Bu sene LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye girecek olan öğrenciler birçok zorlukla mücadele ediyor. Yeni alınan kararlar doğrultusunda LGS 20 Haziran, YKS ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sınav tarihlerinin değişmesi, sınavların nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlik, sunulan eğitim imkânlarından her öğrencinin eşit derecede faydalanamaması gibi sorunlarla karşı karşıya kalan öğrenciler, düşüncelerini Gazete Kadıköy’e anlattı.

“AVUNTUMUZ TARİHLERİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI”

Hamit Kocaman: İçinde bulunduğumuz zor günlerde, bir zorluğu da öğrencilerin sırtına yüklediler. Sokağa çıkma yasağının bizler için genişletilmeye başlandığı şu günlerde ne yazık ki fazla sevinemiyoruz. Kısa bir süre sonra LGS’ye girmek zorundayız. Her sene değişen sınav sistemi yetmezmiş gibi şimdi de ailemi ve beni zorlu bir maraton bekliyor. Okulların kapatılması, derslerin internet ve televizyon üzerinden anlatılması bizleri pek olumlu yönde etkilemedi. Daha bu sisteme bile alışamamışken sistemde oluşan hatalar, sınav tarihlerinin değişmesi bizi karamsar bir havaya soktu. Geldiğimiz son noktada kendimizi avuttuğumuz tek şey ise artık kesin sınav tarihini biliyor olmamız.

“HERKES GÖRMEZDEN GELİYOR”

Zeliha Mert: Ülke ve dünya genelinde bu kadar sıkıntı varken, ülkemizin sınava yönelik aldığı kararları acele buluyorum. Öğrencilerin duygularını görmezden gelerek alınan bu kararlar, bütün arkadaşlarımızın çalışma takviminde belirli eksiklikler meydana getirdi. Çeşitli imza kampanyaları oluştursak da nafile… Herkes görmezden geliyor. Aslında bu zor durumda ailelerimizin bizden beklentileri değişmeyen tek şey diyebiliriz. Onlara bu psikolojide ne verebiliriz bilmiyorum.

Bu belirsizlik bizi ders takibi ve çalışmaları noktasında negatife itiyor. Bu ortamda LGS’ye girmek hayallerimize zarar verecek.

“KONULARI YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ”

Tayfun Kara: Bu kadar stres altında YKS’ye hazırlanmamız yetmiyormuş gibi, bir de tarih sorunuyla karşı karşıyayız. İki kere sınav tarihi değiştirildi ve tüm programımız bozuldu. Konuları yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hangi derse çalışacağımızı şaşırmış durumdayız. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz.

Geleceğimizi bu kadar ilgilendiren bir konuda acele kararlar alındığını düşünüyorum.

“OKUL BİZİ ORTAK PAYDADA BULUŞTURUYORDU”

Helin Dinçel: Bu süreç, ben ve arkadaşlarımı fazlasıyla etkiledi. Uzaktan eğitim sisteminden kimi öğrenciler verim aldı, kimileri alamadı. Ne kadar çabalasak da okulda aldığımız eğitimi almamız olanaksız. Sınavların tarihleriyle sürekli oynanması, konu değişiklikleri, sınav esnasında yaşanacak durumlar ve içinde bulunduğumuz salgın ortamı gibi bir sürü dezavantajımız var. Bizler bazı imkânlara sahibiz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu imkânlara sahip olmayan arkadaşlarımız da var. Herkes online eğitime ulaşmak konusunda eşit şartlara sahip değil. Okul bizi ortak paydada buluşturuyordu ama şimdi öyle bir şansımız yok.

YKS’ye ve diğer sınavlara girecek tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım bu süreci en az hasarla atlatırız.