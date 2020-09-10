Genç üniversiteli için burs rehberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin genç üniversiteliler için sağladığı eğitim yardımına başvurular 14-27 Eylül günleri arasında online olarak kabul edilecek. Başvuru için “İstanbul’da ikamet ediyor olmak, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, devlet üniversitesinde veya özel/vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursu okuyor olmak” gibi şartlar aranıyor. Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler ya da 25 yaşından büyükler bursa başvuramayacak.
28-29 Eylül’de başvuruların değerlendirilmesinin ardından 30 Eylül’de eğitim yardımı almaya hak kazananlar açıklanacak. 23-25 Kasım’da da ilk ödemenin yapılması planlanıyor. Bu yıl kadın ve erkek öğrenci sayısı eşitliği gözetilerek toplamda 30 bin öğrenciye burs verilmesi öngörülüyor.
Ayrıntılı bilgi için: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/
BAŞKA HANGİ BURSLAR VAR?*
Üniversitelerde uzaktan da olsa eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Dolayısıyla da vakıflar burs başvuru dönemini başlattı. Çoğu eylül ayı içinde başvuru kabul eden vakıfları sizler için derledik.
- * Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
Vakıf bugüne kadar yaklaşık 13 bin burs sağlayarak 2 bin 500’ün üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek oldu.
Tel: (216) 564 97 40
Web Sitesi: https://husnuozyeginvakfi.org.tr/
- * Aydın Doğan Vakfı
Aydın Doğan Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencisi genç kadınlara burs veriyor.
Tel: (216) 556 917 6
Web Sitesi: https://aydindoganvakfi.org.tr/
- * Borusan Kocabıyık Vakfı
Vakıf, üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.
Tel: 0 (212) 393 52 13
Web Sitesi: https://www.bkv.org.tr/tr/
- * Sabancı Vakfı
Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor ve geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmiyor.
Tel: 0 (212) 385 88 00
Web Sitesi: http://www.sabancivakfi.org/
- * Vehbi Koç Vakfı
Türkiye’de vakıf hizmetlerinde hatırı sayılır bir yeri olan vakfın burs olanakları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Tel: (216) 531 08 58
Web Sitesi: http://vkv.org.tr
- * Mehmet Zorlu Vakfı
Üniversite öğrencilerine aylık 600 TL burs veriyor ve üniversitenin rektörlüğünden başvurulması gerekiyor.
Web Sitesi: http://mzv.org.tr/burslar
- * Çelikel Eğitim Vakfı
Adından da anlaşılacağı gibi eğitim odağında kurulan vakıf dönem dönem burs olanakları sunuyor.
Tel: (216) 636 20 00
Web Sitesi: https://celikelegitimvakfi.org/tr/
- * Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı
- Vakıf çeşitli mühendislik fakültelerini kazanan veya bu bölümlerde okuyan genç kadın ve başarılı üniversite öğrencilerine burs veriyor.
Tel: (216) 593 16 77
Web Sitesi: https://faydasicokvakfi.org
- * 1884 Vakfı
Vakıf, İstanbul’da bulunan devlet üniversitelerini kazanan ya da okuyan öğrencilere dönem dönem burs programları ile destek oluyor.
Web Sitesi: http://1884vakfi.org
- * Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı
Maddi imkânlardan yoksun ve başka bir yerden burs almayan başarılı öğrencilere burs imkânları sunuyorlar.
Tel: (212) 251 56 56
Web Sitesi: http://azev.org.tr/
- * Anadolu Vakfı
Kuruluşundan bu yana 28 binin üzerinde öğrenciye burs veren vakıf, yeni bursiyerlerini arıyor. Burs başvuruları 1-30 Eylül arası açık.
Tel: (216) 573 74 52
Web Sitesi: https://www.anadoluvakfi.org.tr/
- * Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı
Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânları sunuyor.
Tel: (212) 458-7474
Web Sitesi: http://ardev.org
- * İş Dünyası Vakfı
Vakıf, yurtiçinde lisans, lisans üstü ve doktora programlarında öğrencilere burs imkanları sunuyor.
Tel: (212) 497-0303
Web Sitesi: http://isdunyasivakfi.org.tr
- * Toplum Gönüllüleri Vakfı
Vakıf çeşitli dönemlerde burs programları başlatıyor. Takip edilmeli.
Tel: (212) 522 10 30
Web Sitesi: https://tog.org.tr
- * Türk Eğitim Vakfı
Türkiye’nin köklü vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı sunuyor.
Tel: (212) 318 68 00
Web Sitesi: http://tev.org.tr
- Bu listenin hazırlanmasında Faruk Erdoğan’ın twitter paylaşımından faydalanılmıştır.