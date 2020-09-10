Haftalık Bağımsız Gazete 11 Eylül 2020
Edebiyat hayatımızdan hatırlamalar
Orhan Kemal: İki Buçuk
Orhan Kemal: İki Buçuk
Gündem
Söğütlüçeşme için kampanya
Söğütlüçeşme için kampanya
Kültür Sanat
Kavuk yeniden Kadıköy’de
Kavuk yeniden Kadıköy’de
Edebiyat hayatımızdan hatırlamalar
Albert Camus: Başkaldıran İnsan
Albert Camus: Başkaldıran İnsan

Genç üniversiteli için burs rehberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı” başvuru takvimini açıkladı. Peki, gençler başka hangi burslara başvurabilir?

Genç üniversiteli için burs rehberi
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin genç üniversiteliler için sağladığı eğitim yardımına başvurular 14-27 Eylül günleri arasında online olarak kabul edilecek. Başvuru için “İstanbul’da ikamet ediyor olmak, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, devlet üniversitesinde veya özel/vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursu okuyor olmak” gibi şartlar aranıyor. Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler ya da 25 yaşından büyükler bursa başvuramayacak.

28-29 Eylül’de başvuruların değerlendirilmesinin ardından 30 Eylül’de eğitim yardımı almaya hak kazananlar açıklanacak. 23-25 Kasım’da da ilk ödemenin yapılması planlanıyor. Bu yıl kadın ve erkek öğrenci sayısı eşitliği gözetilerek toplamda 30 bin öğrenciye burs verilmesi öngörülüyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/

BAŞKA HANGİ BURSLAR VAR?*

Üniversitelerde uzaktan da olsa eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Dolayısıyla da vakıflar burs başvuru dönemini başlattı. Çoğu eylül ayı içinde başvuru kabul eden vakıfları sizler için derledik.

  • * Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

Vakıf bugüne kadar yaklaşık 13 bin burs sağlayarak 2 bin 500’ün üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek oldu.

Tel: (216) 564 97 40

Web Sitesi: https://husnuozyeginvakfi.org.tr/

  • * Aydın Doğan Vakfı

Aydın Doğan Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencisi genç kadınlara burs veriyor.

Tel: (216) 556 917 6

Web Sitesi: https://aydindoganvakfi.org.tr/

  • * Borusan Kocabıyık Vakfı

Vakıf, üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor.

Tel: 0 (212) 393 52 13

Web Sitesi: https://www.bkv.org.tr/tr/

  • * Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor ve geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmiyor.

Tel: 0 (212) 385 88 00

Web Sitesi: http://www.sabancivakfi.org/

  • * Vehbi Koç Vakfı

Türkiye’de vakıf hizmetlerinde hatırı sayılır bir yeri olan vakfın burs olanakları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tel: (216) 531 08 58

Web Sitesi: http://vkv.org.tr

  • * Mehmet Zorlu Vakfı

Üniversite öğrencilerine aylık 600 TL burs veriyor ve üniversitenin rektörlüğünden başvurulması gerekiyor.

Web Sitesi: http://mzv.org.tr/burslar

  • * Çelikel Eğitim Vakfı

Adından da anlaşılacağı gibi eğitim odağında kurulan vakıf dönem dönem burs olanakları sunuyor.

Tel: (216) 636 20 00

Web Sitesi: https://celikelegitimvakfi.org/tr/

  • * Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı
  • Vakıf çeşitli mühendislik fakültelerini kazanan veya bu bölümlerde okuyan genç kadın ve başarılı üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Tel: (216) 593 16 77

Web Sitesi: https://faydasicokvakfi.org

  • * 1884 Vakfı

Vakıf, İstanbul’da bulunan devlet üniversitelerini kazanan ya da okuyan öğrencilere dönem dönem burs programları ile destek oluyor.

Web Sitesi: http://1884vakfi.org

  • * Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı

Maddi imkânlardan yoksun ve başka bir yerden burs almayan başarılı öğrencilere burs imkânları sunuyorlar.

Tel: (212) 251 56 56

Web Sitesi: http://azev.org.tr/

  • * Anadolu Vakfı

Kuruluşundan bu yana 28 binin üzerinde öğrenciye burs veren vakıf, yeni bursiyerlerini arıyor. Burs başvuruları 1-30 Eylül arası açık.

Tel: (216) 573 74 52

Web Sitesi: https://www.anadoluvakfi.org.tr/

  • * Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânları sunuyor.

Tel: (212) 458-7474

Web Sitesi: http://ardev.org

  • * İş Dünyası Vakfı

Vakıf, yurtiçinde lisans, lisans üstü ve doktora programlarında öğrencilere burs imkanları sunuyor.

Tel: (212) 497-0303

Web Sitesi: http://isdunyasivakfi.org.tr

  • * Toplum Gönüllüleri Vakfı 

Vakıf çeşitli dönemlerde burs programları başlatıyor. Takip edilmeli.

Tel: (212) 522 10 30

Web Sitesi: https://tog.org.tr

  • * Türk Eğitim Vakfı

Türkiye’nin köklü vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı sunuyor.

Tel: (212) 318 68 00

Web Sitesi: http://tev.org.tr

  • Bu listenin hazırlanmasında Faruk Erdoğan’ın twitter paylaşımından faydalanılmıştır.
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.