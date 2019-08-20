Genç bilgisayar mühendisleri yapay zekâyı konuşuyor

İDEA Kadıköy ile İstanbul Bilgisayar Mühendisleri Odası, bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler için “Yapay Zekâ Yaz Atölyesi” düzenliyor

Bilgisayar mühendisliği bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri için biraraya gelen Kadıköy Belediyesi İDEA Kadıköy ile Türk Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Bilgisayar Mühendisleri Odası, 18- 31 Ağustos tarihleri arasında “Yapay Zekâ Yaz Atölyesi” düzenliyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi yurdun dört bir yanında okuyan 26 bilgisayar mühendisliği öğrencisinin katıldığı atölyenin açılış oturumu, 18 Ağustos Pazar günü İDEA Kadıköy’de gerçekleşti.

Öğrencilerin meslek örgütlenmesi hakkında bilgi edinmesi, meslek etiğine dair tartışmalardan haberdar olması, farklı sektörlerde çalışan mühendislerin tecrübelerinden faydalanması ve mühendislik çalışma alanlarını gözlemlemesinin amaçlandığı atölyenin açılış konuşmasını İstanbul Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Ezgi Efe yaptı. Atölyenin başvuru koşullarında meslekte eğitim ve cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaparak yola çıktıklarını dile getiren Ezgi Efe, “Etkinliğimiz yenilikçi hizmetler ve akıllı şehirler konularını merkeze alarak kent hayatına dair problemler üzerinden veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zekâ, derin öğrenme yaklaşımlarıyla projelerin üretilebilmesini hedefliyor. Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz bu atölyeyi farklı başlıklar atında da düzenlemeyi umuyoruz.” dedi. Ezgi Efe’nin konuşmasının ardından Prof. Dr. Pınar Yolum, Şehir Plancısı Batuhan Akkaya ve Yazılım Mühendisi Batuhan Düzgün yaptığı sunumla katılımcılara önemli bilgiler sundu.

“MAHREMİYET İHLALİ OLUYOR”

Utrecht Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Yolum, “Yapay Zekâ ile Sosyal Medyada Mahremiyetimizi Nasıl Koruruz?” başlığı altındaki düşüncelerini atölye katılımcılarıyla paylaştı. Mahremiyet kavramının hayatımızda çok fazla yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Pınar Yolum, “Çoğu insan evinde perdesini kapatıyor. Güvenlikten farklı bir durum. Benim özelimdir dediğimiz ve göstermek istemediğimiz durumlar söz konusu. Bu bilgiyi internet ortamına döndürdüğümüz zaman da bilgilerin kimler tarafından görüleceği ve kimlerle paylaşılacağı konusunda bir mahremiyet kavramı ortaya çıkıyor. Mahremiyet, yaşımı göstermek istiyorum ya da istemiyorum gibi basit bir şey değil. Mahremiyet çok detaylı, insana, zamana ve duruma göre değişen bir kavram haline geliyor.” dedi.

“Facebook’ta herkesin kafasında bir mahremiyet kavramı var.” diyen Pınar Yolum, konuşmasına şöyle devam etti; “Şu an burada bir fotoğraf çektim ve paylaştım. İçinizde ailesinin burada olduğunu bilmeyenler olabilir. Burada sizin mahremiyetiniz ihlal oluyor. Mahremiyet ihlallerinin birçoğu çok sahipli içeriklerden kaynaklıyor. Bir insanın mahremiyet düşüncesi nedir, bunları nasıl anlayabilir ve yönetebiliriz, biz nasıl yazılımlar yapabiliriz ki insanlara şöyle desin; “Sen şehir dışına çıktığında ailene haber vermiyorsun. O yüzden şu resmini paylaşma. Sen koyduğun zaman bu resimdeki diğer insanlara sorman lazım.” Böyle destek yazılımları nasıl yapabiliriz? İstiyoruz ki her insanın yanında akıllı bir yazılım olsun. Bu kişinin mahremiyet isteklerini, iş arkadaşlarını ve akrabalarını bilsin. Bütün bunlar yapay zekâda ontoloji dediğimiz kavrama geliyor. İstediğimiz soruyu soralım bana çıkarımlar yapsın istiyoruz.”

“İDEA ORTAK ÜRETİMİ MERKEZİNE ALIR”

Prof. Dr. Yolum’un ardından Kadıköy Belediyesi’nden Şehir Plancısı Batuhan Akkaya da “İDEA: Kamusal Ortak Çalışma ve Ortak Üretim Alanı Modeli” konu başlığında görüşlerini dile getirdi. 2016 yılında Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’ün sınırlı kamusal alanlarının gelişimine yönelik yeni kent politikalarının araştırılması ve geliştirilmesi sürecini başlattığını ve İDEA modelinin bu sürecin bir ürünü olduğunu belirten Batuhan Akkaya şöyle devam etti: “ İDEA, yenilikçi ve bilgi ağırlıklı sektörlerin yoğunlaştığı veya gelişiminin öngörüldüğü yerleşim birimlerindeki kamusal alanların geliştirilmesi veya yeniden işlevlendirilmesi üzerine geliştirilen bir modeldir. İDEA modeli ile birlikte, şimdiye kadar büyük ölçüde özel sektör altında gelişim gösteren ortak üretim ve çalışma alanları, kamu politikasının ve kamusal alanın bir parçası haline getirilmektedir. İDEA’nın fikri çerçevesini oluşturan başlıca kavramlar şunlardır; ortak üretim, çeşitlilik, etkileşim, yenilik, paylaşım, öğrenme ve dayanışmadır.”

İDEA modelinin ortak üretim kavramını merkezine aldığını söyleyen Akkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü; “ İDEA, fikir üretmek, tartışmak, birlikte öğrenmek ve deneyimlemek için bireylere uygun ortam sağlar. Bu açıdan topluluk etkinlikleri ve buluşmaları teşvik edilir. İDEA Kadıköy deneyimi, İstanbul’da kamusal ortak çalışma ve üretim alanlarına ihtiyaç duyulduğunu ve bu talebin önümüzdeki yıllarda da artacağına işaret etmektedir.”

“İNSANI TAKLİT ETMEYİ HEDEFLİYOR”

Yazılım Mühendisi Batuhan Düzgün de “Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme vb. kavramlar neye karşılık geliyor?” konuları etrafında fikirlerini bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerle paylaştı.

Yapay zekânın insanı taklit etmeyi hedefleyen bir bilim dalı olduğuna işaret eden Batuhan Düzgün, konuşmasına şu bilgileri ekleyerek devam etti: “Yapmaya çalıştığı da aslında veriden bir şey öğrenmek. Nasıl insan veriye bakarak çeşitli şeyleri deyenimleyerek ve tecrübe ederek öğreniyorsa yapılan bu sistemler de elimizdekilere bakarak çeşitli özellikleri öğreniyor, çıkarım yapıyor ve sonra bu çıkarımları bize bir sonuç olarak sunuyor. Görmediğimiz bir soruyu ve problemi ona sorduğumuzda yaklaşık olarak sorunun cevabını verebiliyor. Makine öğrenmesi de onun alt bir dalı. Farklı düşünce sistemleri ve modelleri var. Bunlar problem türlerine ve niteliğine göre değişebiliyor. Derin öğrenme de insanın beyin bölgesinin belli bir kısmını alıp onu taklit etmeye çalışıyor. Birden fazla katman var. Bu katmanlar veri üzerinden çıkarım yapıp kendi hafızalarında saklıyor.”

Kadıköy Belediyesi’nin ortak çalışma mekânı İDEA Kadıköy ile İstanbul Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Yapay Zeka Atölyesi, 31 Ağustos’ta sona erecek.