Genç araştırmacılar projelerini sergiliyor

Robotlar, atık sular, çeşmeler... Kadıköylü öğrenciler bilim alanında yaptığı projeleri sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak birçok okul ve kurumun bahçesinde öğrencilerin bilim alanında yaptığı projeleri sergileyebileceği alanlar açıldı. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması amaçlanan proje kapsamında, Atatürk Fen Lisesi ile Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi’nde de öğrenciler birçok farklı konuda hazırladıkları projeleri sergileme imkanı buldu.

KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK PROJELER

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin danışman öğretmenleri mentorluğunda hazırladığı 21 proje, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlıları Destekleme Programı kapsamında 27 Nisan Cuma günü sergilendi. Merkezin bahçesinde gerçekleşen fuarın açılışına, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Zeytinburnu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Fatma Mutlu’nun yanı sıra birçok öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Merkezde görev yapan 16 Bilsem öğretmeni rehberliğinde, 47 öğrenci 10 araştırma, 8 robotik/yazılım, 1 tanıtım ve 2 tasarım projesi olmak üzere toplam 21 proje sergilendi.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI

Bir diğer bilim fuarı etkinliği ise geleceğin bilim insanlarını yetiştirme vizyonuyla hareket eden Moda’da bulunan Atatürk Fen Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşti. Etkinlikte öğrenciler fuar kapsamında yaptıkları projeleri sergileme imkânı buldu. Fuarın açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan proje stantlarını birlikte gezdi. Biz de Gazete Kadıköy olarak proje yapan öğrencilere projelerini sorduk:

Ahmet Bilal Yıldız: Burada lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin yaşam doyumu, yaşamdaki güçlükler ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi inceledik. Farklı okul türlerinden, farklı sosyal yapılardan, farklı cinsiyetlerden bin 141 kişinin katıldığı bir anket çalışması yaptık. Araştırmamız neticesinde literatürden farklı olarak kız öğrencilerin internet bağımlılığı derecesi erkek öğrencilere göre daha fazla çıktı. Lise türüne göre baktığımızda Fen Liselerinde internet bağımlılığı en düşük. İmam Hatip ve meslek liseleri ise bağımlılığın en yoğun olduğu lise türleri. Yaşam doyumu ve internet bağımlılığı arasında ters orantı bulduk. Yani yaşam doyumu arttıkça internet bağımlılığı azalıyor. Yaşamdaki problemler arttıkça ise internet bağımlılığı da artıyor.

Semanur Başer ve Zeynep Coşar: Bizim projemiz İstanbul’da kaderine terk edilmiş, işlevini yitirmiş, muslukları çalınmış çeşmelerle ilgili. Çok kötü bir durumda olarak gördüğümüz çeşmeleri tekrar halkımıza kazandırmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle İSKİ’den bir liste talep ettik. Fakat gönderdikleri liste çok kısıtlıydı. İSKİ gibi bir kurumda İstanbul’un çeşmeleri güncel bir şekilde yok. Biz de bu açığı fark ettik ve bu çeşmelerin listesini yapmaya karar verdik. İstanbul’da 700’den fazla çeşme tespit ettik. Bunların çoğunun fotoğraflarını çekerek, adreslerinin de bulunduğu bir liste hazırladık. Aynı zamanda mimarlar ve akademisyenlerle görüşerek çeşitli belediyeler ve Kültür Turizm Bakanlığı’na yazdığımız dilekçeler neticesinde birçok çeşmenin restorasyonuna ön ayak olduğumuz gibi İSKİ kendi listelerini bizim sayemizde güncellemiş oldu.

Ozan Berk: Projemde evin içindeki atık suların tekrar kullanımını hedefledim. Banyoda duş alırken kullandığımız sular tekrar kullanılabilir diye düşündüm. Bunları çakıl, kum ve aktif kömürden oluşan basit bir filtreden geçirdim. Çakıl kalın pislikleri temizlemek için, kum ince pislikleri temizlemek için. Gaz maskelerinin içinde dahi kullanılan kömür ise zehirli maddeleri arıtmak için. Banyoda duş alırken çıkan su tuvalet sifonunda veya bahçe sulamada tekrar kullanılabilir. Her duşa girdiğimizde 76 litre su harcıyoruz. Her sifona bastığımızda yine 10 litre su harcıyoruz. Bu banyodaki suyu sifonda kullanabilirsek büyük tasarruf sağladığımız için doğaya da bir katkı sunmuş oluruz.