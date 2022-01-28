“Geçinemiyoruz” diyenler elektrik zamlarını protesto etti

“Geçinemiyoruz” diyen vatandaşlar, elektriğe yapılan zamları protesto etmek için EnerjiSa Kadıköy işlem merkezi önünde bir araya geldi

Elektrikten doğalgaza birçok alanda yapılan zamlar, vatandaşların yaşamlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Zamlara karşı çıkan Kadıköylüler de “Geçinemiyoruz” diyerek zamları protesto etmeye devam ediyor. “Zamları kabul etmiyoruz” diyen geçinemeyenler, 28 Ocak Cuma günü Kadıköy Halitağa Caddesi'nde yer alan EnerjiSa Kadıköy işlem merkezi önünde biraraya geldi; elektriğe yapılan zamları protesto etti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de protestoya katılarak destek verdi.

“KRİZİN FATURASI HALKA KESİLİYOR”

“Zamlar geri çekilsin, “Zamlara karşı hep birlikte sokağa” sloganlarının atıldığı protestoda söz alan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, “Devlet enerji şirketlerini zengin etmek adına krizin faturasını halka bindiriyor. Elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta zam demek her şeye zam demektir. Vatandaşın aldığı maaş hiçbir şeye yetmiyor. Kira, doğalgaz ve elektrik faturası maaşın neredeyse tamamını götürüyor. İnsanlar ses çıkarmadığı, faturaları ödediği sürece bu faturalar canımızı yakmaya devam edecek” dedi.

“MAAŞLAR KİRAYI ÖDEMEYE YETMİYOR”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de şunları söyledi: “Herkes geçinemiyor. AKP'liler de geçinemiyor. Halk faturalarını ödemeyemiyor. Çocuklarına ekmek ve süt alamıyor. Bir şise süt 20 TL olmuş. Yaşadığımız bu tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Kiramızı ve faturalarımızı ödemeyemiyoruz. Maaşlarımız artık kirayı ödemeye yetmeyecek durumda. Belki şu an 100 kişi sokakta. İlerleyen aylarda binlerce insan bu sokakta olacak. Sokaktayız. Mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından protestoya katılanlar adına basın açıklamasını Tuğçe Özçelik okudu.

“FATURALARI ÖDEYEMEYECEĞİZ”

“Adım adım yoksullaştığımız bir süreci hep birlikte yaşıyoruz” diyen Tuğçe Özçelik, şöyle devam etti: “Ekonomik kriz kavramının artık yetersiz kaldığı bir süreçteyiz. Borç içinde, geleceksizlik kaygısı içinde yaşıyoruz. Beslenme, barınma, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Maaşımızın yattığı gün fatura, kira ve borçlarımızı ödeyince geriye sefalet koşullarını bile sağlayamayacak kadar az bütçemiz kalıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi faturalara astronomik zamlar yapıldı. Bugün burada olmamızın nedeni ödememizin mümkün olmadığı elektrik faturalarıdır. Bizler haftalardır geçinemiyoruz sözünü haykırıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızı, bu faturaları ödeyemeyeceğimizi anlatıyoruz.”

“KADEMELİ SOYGUN”

Özçelik, “Son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 72,5 – yüzde 158,7 arasında zam yapıldı. Elektrik dağıtım şirketleri kamudan 1 kwh elektriği 31.86 kuruşa satın alıp bizlere 134.89 kuruştan satıyor. Eğer elektrik tüketimimiz 150 kws saatin üstüne çıkarsa bu bedel 205 kuruşa kadar çıkıyor. Kademeli faturalandırma sistemi bu zamlar apaçık bir soyguna dönüşüyor. AKP iktidarı bu kademeli soygunu yaparak bizim cebimizden alarak Kolin, Limak, Cengiz, Sabancı, Aksa, Çalık, Zorlu gibi enerji şirketlerinin kasasını doldurdu” ifadelerini kullandı.

Özçelik sözlerini şöyle bitirdi: “Bizler elektrik, su, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemezken, zenginlerin kasasını dolduran bu adaletsiz düzeni kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınsın. Enerji üretim ve dağıtım şirketleri kamulaştırılsın.”