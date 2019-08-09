Gazete Kadıköy okurları anlatıyor

Geçen haftaki 999.sayımızda okurlarımıza bir çağrıda bulunmuş, 1000.sayımızda gazeteyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını istemiştik. İşte bize gelenler:

Geçen haftaki 999.sayımızda okurlarımıza bir çağrıda bulunmuş, 1000.sayımızda gazeteyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını istemiştik. İşte bize gelenler:

Ercüment Meriç: Eski bir Kadıköylü olarak Gazete Kadıköy’ün 1000.sayısını kutlarım. Kültür-sanat ve sosyal yaşam haberlerinden çok şey öğrendim. Ayrıca edebiyat hayatından hatırlamalar köşesini zevkle takip ediyorum. Gazete Kadıköy’e başarılarının devamını dilerim. Nice 1000. sayılara...

Poy Organik& Doğal: Poy Organik & Doğal mağazamız Feneryolu Mah. Şefizade Sok. No:4 Gazete Kadıköy dağıtım noktalarından. Gazete gelir gelmez ilk olarak kızımız okuyor. Özellikle hayvan fotoğraflarını görünce çok mutlu oluyor.

Ömer Zeybek & Türkan Tereki: Anneannem dışarı sık çıkamadığında, Gazete Kadıköy sayesinde ilçemizin günlük hayatından kopmadı. Bu nedenle 1000. sayınızda okur görüşlerini paylaşmak istedi. Değerlendirirseniz sevinirim: “Değerli Gazete Kadıköy, oturduğum muhiti dağılmadan rahatça okuyup, dağılmadan rahatça anlayabiliyorum. Bu nedenle Gazete Kadıköy’ü çok beğeniyorum. Fırsat buldukça torunuma getirtiliyorum. Nice bininci sayılarınızı görmenizi dilerim. Türkan Tereki”

Erol Erdoğmuş: Kadıköy’ü, komşu ilçelerinden Maltepe ile birleştiren Bostancı’ya komşu Altıntepe Mahallesinde oturan bir Maltepeliyim. Maltepe’den çok Kadıköy’deyim; çarşısındayım, kültür ve sanat merkezlerindeyim. Bostancı Zabıta Karakolu’ndan her hafta aldığım Gazete Kadıköy ile Kadıköy aktüalitesini takip ediyorum. 1000 haftadır yayınlanan, Kadıköy’ün bağımsız yerel gazetesi Gazete Kadıköy; bir sayfasını okurlarının görüşlerine açmaya karar vermiş, sevindirici bir haber. Gazeteler, yayınlayanların okurlara attığı şutlardır. Okur okumayıp ıskalayabilir, okuyup onaylayanlar, yetinmeyip başkalarına okutanlar, ya da arşivleyenler olabilir. Çünkü gazete yaşanan günün tutanağıdır, vatandaşın dilekçesi de olmalıdır. Genel ölçekli gazeteler kişilere, olaylara, kavramlara tepeden bakma eğilimindedirler. Yerel gazeteler tepeden değil; cepheden bakarlar yerel kişilere, olaylara, kavramlara; dolayısıyla hedef kitlelerine daha yakındırlar. Gazete Kadıköy'ün bir sayfasını okurlarının önerilerine, eleştirilerine ve değerlendirmelerine ayırması, yerelliğini kuşkusuz daha da artıracaktır.

Bülent Akın: Gazete Kadıköy’ün 1000. sayısında okurlarına düşüncelerini açıklama olanağını sunmasını şükranla karşılıyorum. 19 yılı aşkın süredir hiçbir maddi karşılık beklemeden sürdürdüğünüz bu değerli hizmette emeği geçenleri kutluyor, bir Kadıköy aşığı olarak böyle seçkin bir yayın organına da sahip olmaktan ayrıca gurur duyuyorum.

Erol Yıldırım: Ben emekli bir öğretmenim... 60 yıldan beri Kadıköylüyüm... Kalamış, Fenerbahçe ve diğer sahillerimizde bu Ağustos sıcağında denize girebilmek için, mavi bayraklı sahillerin belirlenmesi ve çöpten arındırılması... Tek dileğim...

Gulnara Karabaeva: Gazete Kadıköy’ü, 1000. sayısı vesilesiyle Edora İk Eğitim Ve Danışmanlık Şirketi adına kutluyorum. Kadıköylūler için değerli bir bilgilendirme aracısınız, başarılarınızın devamını dilerim.

Erol Yusuf: Kadıköy Sineması olarak mutlu insanların semtinin en güzel gazetesi Gazete Kadıköy’ün 1000. Sayısını tebrik ediyoruz. Nice yıllara, nice sayılara… Daha güzel bir şehir için daha çok Gazete Kadıköy!