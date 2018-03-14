Futbol çizgilerle dile geldi

Caner Özdurak’ın “Saha Çizgisi-Devre Arası Futbol İllustrasyonları” sergisi Karikatür Evi’nde açıldı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi 10 Mart Cumartesi günü farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Bu serginin farklı olmasının sebebi ise konunun futbol olması. Futbolla oturup kalksak da bu alanda konuşulanlar fanatizmden ve saldırıdan öteye gitmiyor. 20 yıldır profesyonel olarak futbol illüstrasyonları çizen sanatçı Caner Özdurak, futbolun sanatla da anlatabileceğini göstermek için ilk kişisel sergisini Karikatür Evi’nde Kadıköylülerle buluşturdu.

41 ÇİZİM, ONLARCA PORTRE

“Hayatım Futbol” e-dergi, “Hardal” ve “Futbol Extra” gibi dergilerde çizmeye devam eden Caner Özdurak’ın sergisinde 41 adet orijinal çizim yer alıyor. Bu çizimlerin büyük bir çoğunluğunu ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımlarının tarihinde önemli bir yere sahip olan oyuncuların, antrenörlerin ve kulüp başkanlar ının portreleri oluşturuyor. Özdurak’ın çizimleri arasında sadece Türkiye’den değil Avrupa takımlarında top koşturan önemli futbolcuların çizimleri de var; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Mario Balotelli ve bir dönem dünya futboluna damgasını vurmuş Armando Diego Maradona, Zinedine Zidane ve Pele’nin de çizimleri de sergide görülebilecek.

20 YILDIR ÇİZİYOR

Çocukluğundan beri çizim yaptığını söyleyen Caner Özdurak aynı zamanda bir futbol aşığı olduğunu ifade ediyor. Çok sevdiği iki şeyi aynı potada birleştiren Özdurak ile sergi hakkında konuştuk. Türkiye’de futbolun sadece rekabet ortamında gündeme geldiğini söyleyen Özdurak, futbolu çizimlerle anlatma öyküsünü şu şekilde dile getiriyor: “ Çocukluğumdan beri çizim yapıyorum; çizgi roman, karikatür, illüstrasyon... İlk 1999 yılında bir çizgi roman çıkarmaya başladım ondan sonra farklı dergilerde çalıştım. 2015 yılında da artık kendi bağımsız yayınlarımı oluşturdum. O şekilde devam ettim çizgi romanları, çizileri paylaşmaya. Hatta ressam bir ağabeyimle beraber de bir resim atölyesi açtık iki sene önce, kolektif bir üretim süreci var; bir tarafta çizgi roman, bir tarafta resmin olduğu. Futbol ve resim hayatımda en çok sevdiğim iki şey. Bunlar da belirli bir noktada kesişti.”

SANATA YAKIN FANATİZME UZAK

Türkiye’de özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda futbolun çizgilerle ifade edildiğini söyleyen Özdurak, futbolun sanatla ifade edilmesinin önemli olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Buradaki çizimlerde mümkün mertebe birini ezmek, birini üstün göstermek veya sadece çizdiğim şeyi yüceltme amacı taşımadım. Futbolla sanat bizim ülkemizde birbirinden alakasız iki alan gibi görülüyor. Ama tam tersine futbolun sanatla yakınlaşması gerekiyor. Alex ile Sneijder’in çizimini Galatasaraylı birine gösterdiğiniz zaman ‘Sneijder çok güzel olmuş, Alex çok kötü olmuş’ diyor. Futbolcuları örnek bir birey, bir süper kahraman gibi sunuyorum ki çocuklar da spora o şekilde meyil etsinler. Özellikle çocukların futbola fanatizmden uzak bir bağlılık hissetmelerini istiyorum.”

“Futbolun içindeki rekabet maalesef insancıl bir rekabet değil” diyen Özdurak, “Tamamen yıkım üzerine kurulu bir rekabet. İlham verici hikâyeler yok eskisi gibi. Anlatılan hikâyeler de eskilerden çok farklı. Derbi maçlarını izlediğimizde iyi anabileceğimiz, izleyip de tebessüm edebileceğimiz bir durum yok. Çocukların olumsuz etkilenmemelerini sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. Derbi maçlarında bir futbolcu rakibinin gırtlağını sıkıyor, tekme atıyor. Çocuklar bunları görmesin, yaptığımız çalışmaları görsün. Bu çizimler üzerinden futbolla ilişki kursunlar istiyorum.” diyor.

Caner Özdurak’ın kişisel koleksiyonunda yer alan oyuncakların ve dergilerin de görülebileceği sergi 1 Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek.